'El pueblo de las vacunas', una pequeña localidad belga donde se producirán las dosis para gran parte del mundo

La batalla contra el coronavirus ha hecho que una localidad belga de 26 mil habitantes sea ahora conocida en el mundo como "el pueblo de las vacunas". De allí saldrán las dosis que se repartirán en buena parte del mundo.

Este pueblo belga, hasta este momento, solo se conocía por su cerveza. Sin embargo, la vacuna de Pfizer se fabrica en esta pequeña localidad y por eso les ha situado en el epicentro de la lucha mundial contra la pandemia. "Estamos contribuyendo a la sociedad, eso es lo más importante", afirma un vecino.

"Siempre decimos que nuestro pueblo va a salvar el mundo, pero realmente estamos muy orgullosos", asegura el alcalde la localidad. Incluso algunos vecinos le han preguntado si pueden vacunarse antes que el resto de europeos, ya que tienen la fábrica en el pueblo.

La gran mayoría de los 3.000 trabajadores de la planta de Pfizer viven en la localidad. Todos están muy orgullosos del trabajo que están haciendo. "Estamos dando esperanza al mundo, es un orgullos que las vacunas se fabriquen aquí para todo el planeta", asegura una vecina de la localidad.

Sin embargo, también hay algunos que no son tan optimistas: "No pienso ponerme la vacuna, me da miedo", comenta un trabajador español de la zona.