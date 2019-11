El Parlamento Europeo da luz verde a la Comisión Europea de Von der Leyen

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen por 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones, para un total de 707 votos emitidos.

Con el apoyo de la Eurocámara, la nueva Comisión Europea recogerá el testigo de la presidida por Jean-Claude Juncker para los próximos cinco años y comenzará a trabajar el próximo 1 de diciembre.

El margen por el que ha prosperado el voto ha sido mucho más amplio que el que obtuvo la propia Von der Leyen en su propio voto confirmatorio en julio, en el que solo tuvo una ventaja de nueve votos.

El nuevo Ejecutivo comunitario contaba con el apoyo del Partido Popular Europeo, la Alianza de Socialistas y Demócratas y Renovar Europa, los tres grupos mayoritarios de la Eurocámara, además de los Conservadores y Reformistas, mientras que los Verdes habían anunciado que se abstendría y la Izquierda Unitaria Europea señaló que votaría en contra.

No obstante, los eurodiputados no están sujetos a la disciplina de voto y es probable que algunos grupos hayan votado de forma dividida, como es el caso de los Verdes, algo que se confirmará una vez se haga pública la lista de votos durante el día de hoy. Von der Leyen comparecerá ante la prensa a última hora de la mañana junto al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.