Venezuela amenaza a EEUU: "El ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela"

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha asegurado que en caso de una "intervención" extranjera, su país se defendería, a la vez que advirtió de que "el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto". "Ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, nuestras milicias sabrían resistir, sabrían cómo defenderse", dijo Arreaza en una conferencia de prensa en la sede de la ONU.

El canciller acusó a Estados Unidos y a otros Gobiernos de estar alentado un "golpe de Estado" contra Venezuela, a la vez que criticó con dureza que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera hoy que un golpe militar contra el "régimen" de Nicolás Maduro, "podría ser derrotado muy rápidamente si los militares" lo decidieran. "El ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como ha hecho desde hace 200 años, a ser libre", insistió.

El ministro acusó a Estados Unidos y otros Gobiernos de estar alentado un "golpe de Estado" y criticó con mucha dureza las últimas palabras y acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Venezuela. Entre otras cosas, denunció las sanciones anunciadas contra el círculo cercano del presidente, Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores, y la intervención de Trump ante la Asamblea General de la ONU.

"Lo que le faltó al presidente Trump en su discurso (...) fue tomar la Carta de Naciones Unidas y romperla, quemarla", dijo. Arreaza arremetió también contra unas palabras del presidente estadoundiense, en las que opinó que un golpe militar contra el Gobierno podría triunfar "rápidamente". "Están de acuerdo con que haya golpes militares, con que haya derramamiento de sangre, con que haya muerte, magnicidio en Venezuela", lamentó.

El ministro se quejó además por no haber podido participar en una reunión sobre los migrantes venezolanos organizada por Colombia y en la que intervino el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. Arreaza, que ayer había expresado su interés en participar, no asistió finalmente y dijo que el equipo de Pence había dado orden de que no se le permitiese entrar en la sala. El presidente colombiano, Iván Duque, que también participó, ya había dejado claro el lunes su oposición a que Venezuela tomase parte en la cita.