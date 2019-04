El corto de una cineasta estadounidense recrea la situación de niños inmigrantes solos ante un juez en EEUU

La política de 'tolerancia cero' en la frontera entre EEUU y México implementada por el gobierno de Donald Trump continúa generando críticas y destapando los errores e irregularidades que se están cometiendo debido al proceso migratorio, especialmente con los más de 2.300 niños separados de sus padres.

Una de las polémicas medidas es que los menores arrestados por el gobierno estadounidense no tienen derecho a un abogado. Cuando esto ocurre, y los menores aparecen solos en un tribunal de inmigración, en nueve de cada diez casos son deportados. Sin embargo, cuando cuentan con representación, los tribunales han permitido que casi la mitad de esos niños permanezcan en EEUU.

En eso consiste la campaña 'Unaccompanied children': Varios menores de edad se sientan frente a un juez que les habla en inglés y les pregunta por su abogado. Sus caras de miedo e incomprensión reflejan lo que la cineasta Linda Freedman quería, la reflexión y crítica frente a un sistema que se muestra cruel con los más necesitados.

Es una dramatización, su idea se gestó en 2014, pero el proyecto sale en el momento de la polémica por la política migratoria de Trump. "Devastadoramente apropiado, me siento aliviada e increíblemente agradecida de compartir finalmente la historia de los niños no acompañados, los olvidados, que no tienen a nadie que los guíe, abrace o sirva", explica Freedman en un texto compartido por la organización ICS, una firma de abogados sin fines de lucro dedicada a mejorar las vidas de los inmigrantes en Oregón y el suroeste de Washington desde hace 40 años.