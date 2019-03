Los ejecutivos españoles que triunfan en el extranjero creen que España no pierde talento

Cada vez son más los ejecutivos españoles que trabajan en multinacionales fuera de nuestro país. En Nueva York se ha reunido un grupo de ellos en la 'Spanish Executives at the Top' para intercambiar experiencias y reivindicar que España no pierde porque su talento salga del país.

Los ejecutivos españoles que trabajan en grandes corporaciones de Estados Unidos creen que su éxito se debe a su actitud positiva y constructiva. El perfil del empresario español en Estados Unidos, que se ve como una persona cretiva, flexible y comprometida, creen además que su capacidad de gestión de los problemas y los equipos multiculturales en grandes corporaciones son claves en el éxito.

Con estas conferencias los ejecutivos españoles pretenden ser un ejemplo para servir de inspiración a todos los ejecutivos de nuestro país.