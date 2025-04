EE.UU. revoca las visas a un grupo musical mexicano de corridos por enaltecimiento de la delincuencia

El Departamento de Estado de EE.UU quiere dejar claro el mensaje: respeta la libertad de expresión, pero tendrá mano dura con los delincuentes y también cualquiera que los apoye, aunque ese apoyo sea a través de la música.

En redes sociales el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha confirmado lo que medios mexicanos ya adelantaban. Revocan las visas de trabajo y turismo a los miembros de Los Alegres del Barranco, a quienes acusa de "enaltecer" a criminales por haber mostrado en un concierto imágenes del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' también conocido como "El señor de los gallos".

“Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo. En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”. La revocación de sus visas afecta de lleno a sus conciertos programados para este mes de abril en ciudades como Tulsa, Oklahoma, Austin, Texas, y Hempstead, Texas.

El mensaje, en español e inglés, va acompañado de un vídeo del concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan que ha originado la polémica, en el que se ve a la banda interpretando el corrido “El del Palenque” mientras se proyectan imágenes del líder del CJNG.

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por cualquier información que ayuda en la captura de El Mencho

"El Mencho" es el hombre más buscado por la justicia de México y EE.UU tras la captura del Chapo Guzmán. Desde entonces las autoridades de Estados Unidos ofrecen 15 mill. de dólares de recompensa y el gobierno de Donald Trump colocó al CJNG en una lista de organizaciones terroristas que busca combatir en el continente latinoamericano.

Aunque se trata de una canción que el grupo lanzó en 2021 y que ha presentado en varias ciudades, ha sido su última actuación en la capital de Jalisco muy cerca llamado Rancho Izaguirre, el que ha complicado la gira de los mexicanos. A principios de marzo se descubrió ese macabro lugar donde el CJNG entrena a reclutas y donde presuntamente se cometieron homicidios y torturas.

La decisión del gobierno americano llega después de que las autoridades mexicanas hayan también tomado medidas. El municipio de Tequila ha decidido cancelar el concierto que la agrupación tenía programado para el próximo 4 de mayo. Y hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha condenado públicamente cualquier tipo de glorificación hacia figuras delictivas.

"No debería de ocurrir eso… no está bien. Que se haga una investigación", ha advertido Sheinbaum, además de pedir a los organizadores de eventos musicales "fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos".

Los Alegres del Barranco piden disculpas por lo sucedido y prometen corregir cualquier error

Ahora la banda originaria de Sinaloa ofreció sus “más sinceras disculpas por lo sucedido durante nuestra presentación el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara”, donde proyectaron dichas imágenes.

“Reconocemos que, como artistas tenemos una gran responsabilidad frente a nuestras audiencias, especialmente con las nuevas generaciones que siguen nuestra música. Lamentamos profundamente que una parte del show haya sido percibida como ofensiva o inapropiada. Reafirmamos que nuestra música está inspirada en contar historias populares dentro de la música mexicana".

Así mismo, afirmaron que de ahora en adelante revisarán los elementos multimedia en sus presentaciones en vivo. Y han insistido en que como agrupación musical, jamás fue su intención generar controversia, mucho menos causar ofensa. Y agradecieron a sus fans por su apoyo incondicional durante todos estos años.

