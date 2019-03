En un comunicado, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Peter Cook, informó de la operación, que tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Raqqa (norte de Siria), aunque por el momento se desconoce si ésta resultó exitosa.

'John el yihadista' apareció en los vídeos del Estado Islámico en los que se mostraron los asesinatos de los periodistas estadounidenses Steven Sotloff y James Foley, el cooperante estadounidense Abdul-Rahman Kassig, los cooperantes británicos David Haines y Alan Henning y el periodista japonés Kenji Goto.

"La Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque aéreo en Raqqa (Siria) el 12 de noviembre de 2015 que tuvo por objetivo a Mohamed Emwazi, también conocido como 'John el yihadista'. Estamos evaluando los resultados de la operación de esta noche y entregaremos información adicional cuando sea apropiado", indicó Cook.

Pese a no haber confirmación oficial, el canal estadounidense ABC News citó a un alto funcionario no identificado según el cual 'John el yihadista' habría sido "aniquilado" con un "golpe limpio" en el que no hubo que lamentar daños colaterales.

De acuerdo con dicha fuente, Emwazi habría sido atacado en Raqqa en el momento que abandonaba un edificio y se disponía a entrar en un vehículo.