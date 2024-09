Edmundo González fue advertido por un miembro de seguridad: "Van a por ti"

Edmundo González, el líder opositor venezolano ha contado este viernes que buscó refugio democrático tras ser advertido de que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro "iban a por él". González ha afirmado en una entrevista a la agencia Reuters que si se hubiera quedado en Venezuela le hubieran encarcelado y posiblemente torturado.

Tras las garantías por parte de España de que tanto su familia como sus propiedades en Venezuela estarían seguras, el ex diplomático decidió huir a España en busca de asilo político. Además, cuenta que él mismo quería ser quien buscase el apoyo de los líderes mundiales para su situación en su país de origen tras las elecciones celebradas.

González confiesa que fue "un funcionario de seguridad" que trabajaba con él quien le "llevó aparte y me dijo que había recibido información de que los órganos de seguridad venían a buscarme y que era mejor refugiarme". A pesar de que el jefe opositor venezolano podía haberse quedado escondido en alguna parte, asegura que "tenía que ser libre para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitir al mundo lo que pasa en Venezuela, hacer contactos con líderes mundiales".

Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto

Después de que se celebrasen los comicios donde Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González. Se le acusaba de conspiración y otros delitos, así como de planear un golpe de Estado contra su opositor —Maduro—, según dijo este.

El Parlamento Europeo y la Eurocámara reconocen su presidencia

El Parlamento Europeo ha reconocido este jueves al líder del principal bloque opositor, Edmundo González Urrutia, como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Así lo han decidido en un texto no vinculante que sele adelante con los síes del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha.

Aunque la Eurocámara siguió los mismos pasos, fueron 4 días de intensas negociaciones. La crisis de Venezuela obliga a no dar pasos en falso para no arrepentirse después. Está muy reciente el fracaso que la UE vivió con el caso de Juan Guaidó. Un apoyo internacional para forzar un cambio en el régimen, que claramente no funcionó.

Finalmente, la Eurocámara ha sacado adelante un texto que reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y a María Corina Machado como la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Un paso que hasta ahora no se había visto dentro de la Unión y que, a nivel global, sólo habían dado Panamá y Ecuador.

En el documento se hace una petición "a la UE y a sus estados miembros para que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y elegido democráticamente pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025".

