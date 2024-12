Edmundo González desafía a Maduro y asume el riesgo de ser detenido en Venezuela: "Es la realidad que tenemos con este régimen"

Edmundo González será condecorado en el parlamento de Estrasburgo con el máximo galardón que concede la Unión Europea, el premio Sajarov, por la lucha por la libertad en Venezuela. Antes de recibirlo, Antena 3 Noticias ha podido hablar con él sobre sus intenciones de cara a tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero en Caracas.

El régimen de Nicolás Maduro no le reconoce como ganador de las elecciones del pasado mes de julio y le han acusado de hasta 6 delitos, entre ellos terrorismo. Edmundo González asegura que espera que España y más países le vayan reconociendo como presidente electo, de aquí hasta esa fecha.

Qué va a ocurrir el 10 enero? ¿Estará usted en Caracas para tomar posesión?

"Mi intención es regresar a Venezuela para tomar posesión de mi cargo. Esa es nuestra aspiración y compromiso. Y es a lo que estamos dispuestos, a partir del 10 de enero".

Por tanto, eso quiere decir que abandonará España y viajará a Venezuela…

"Eso quiere decir que puedo viajar a Venezuela en cualquier momento a partir de esa fecha".

¿Teme ser detenido? Tiene una orden de arresto, ¿usted asume ese riesgo?

"Claro, es una realidad que tenemos en Venezuela. La tengo yo porque hay cargos que se me imputan, como terrorismo, y por eso salí del país. Ante eso yo no tuve otra salida que buscar la protección diplomática, primero del Reino de Holanda y luego en España"

¿Entonces asume la posible detención?

"En Venezuela cualquier dirigente político está expuesto a situaciones como esta. Hay cerca de 2.000 prisioneros políticos, incluyendo mujeres, menores de edad o discapacitados. En ese escenario, cualquiera puede ser objeto de este tratamiento. Yo confío en poder estar allí e iniciar una transición en paz que es lo que buscamos desde hace tiempo. Queremos reconciliar al país y la unidad de los venezolanos sin trauma. Y una reconciliación nacional".

Sabe ya cuál será su manera de entrar en Venezuela. Aunque no nos la desvele por seguridad, ¿usted ya sabe cómo lo hará?

"Esa es la parte que no voy a revelar, no puedo decirlo".

¿Pero la sabe ya?

"Estamos trabajando en eso".

¿Tiene abierta algún tipo de línea de diálogo abierta con el régimen?

"No yo personalmente. Tuve que firmar un documento que me permitió salir del país, yo tenia personas que fueron interlocutores con el régimen. Yo directamente no lo tengo, lo cual no quiere decir que no se deba hacer. Eso es lo sano en una sociedad democrática, que haya canales de comunicación entre gobierno y oposición, sobre todo si buscas una reconciliación y una transición ordenada y en paz”"

Si su plan se cumple y es investido presidente de Venezuela, ¿qué decisión tomará sobre Nicolás Maduro o Diosdado Cabello? ¿los llevará ante la justicia?

"Esas son situaciones que se resolverán en la medida que vayan apareciendo, nuestra intención es una reconciliación entre los que están a favor del gobierno y los que no lo están. Y podamos trabajar unidos para superar los graves problemas de Venezuela".

¿Qué hará si no consigue ser proclamado presidente?

"Si no conseguimos tomar posesión, entraremos en una fase de ingobernabilidad muy grande que no le conviene a nadie. Ni al gobierno, ni a la oposición. Queremos una Venezuela unida de nuevo".

¿Formar un gobierno en el exilio, desde España, es una opción?

"No, nuestra intención no es formar un gobierno en el exilio".

Este Parlamento le ha reconocido como presidente electo, pero la UE oficialmente no lo ha hecho… ¿cree que si lo hace, podría ayudar a que otros estados den el paso?

"Probablemente, sí. Y seguramente se den nuevas adhesiones y respaldo de otros países a mi candidatura. Las esperamos y las recibiremos complacidos. Es muy probable que ocurra".

¿Ha echado en falta que lo haga España?

"España ha dado manifestaciones de solidaridad de otras formas. Tal vez no muy públicas, pero seguimos trabajando con ellos, para recomponer esa relación y llevarla a un reconocimiento definitivo"

¿Está satisfecho con el apoyo que le ha brindado el gobierno de España hasta ahora?

"Estamos satisfechos con el tratamiento que me han dado a mí, en lo personal. Y con las expectativas en cuanto a un futuro gobierno de Venezuela en la persona de Edmundo González".

¿Cuál es su mensaje a los europeos desde un altavoz como el Parlamento Europeo?

"Este premio supone un gran compromiso, una gran manifestación de solidaridad, que la recibo en nombre del pueblo de Venezuela… que viene luchando por recuperar la legalidad democrática en el país… se ve reconocido ese esfuerzo. Y lo asumo como un premio a la lucha de los venezolanos para recuperar la democracia"