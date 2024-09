Las duras palabras del hombre de confianza de Maduro: "Que se vayan de aquí todos los representantes de España"

En un discurso lleno de acusaciones, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha solicitado al gobierno de Nicolás Maduro que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España.

Esta petición se produce a raíz de la decisión del Congreso de los Diputados de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo que el hombre de confianza de Maduro ha calificado como una "declaración de guerra" contra su país.

Durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, expresó su indignación ante lo que considera una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Venezuela. "Este acto injerencista atenta contra nuestra soberanía y no podemos permitir que potencias extranjeras dicten el futuro de nuestro país", afirmó Rodríguez.

Sus palabras reflejan un descontento con la postura adoptada por el parlamento español. Comparó la decisión del Congreso español con las luchas históricas por la independencia de Venezuela, sugiriendo que este reconocimiento es un "atropello brutal" similar a las agresiones de potencias extranjeras en el pasado.

España "refugio de fascistas y golpistas"

En su discurso, arremetió contra España, acusándola de ser un "refugio de fascistas y golpistas" y criticando su Constitución como un legado del franquismo. "España sigue siendo un país que no ha superado su pasado autoritario", sentenció.

El presidente de la Asamblea Nacional fue más allá al instar a los legisladores venezolanos a aprobar una resolución para cortar todos los lazos con España. Esto incluiría la suspensión de vuelos, la expulsión de representantes diplomáticos españoles y la revisión de acuerdos comerciales bilaterales. Según Rodríguez, estas medidas son necesarias para proteger la dignidad y la independencia de Venezuela frente a lo que considera una agresión externa.

Ordenó a la Comisión de Política Exterior que redacte una resolución para llevar a cabo su propuesta, subrayando que no hay necesidad de mantener vínculos diplomáticos si no se respeta la soberanía de Venezuela. "No podemos seguir teniendo relaciones con un país que actúa de manera tan hostil hacia nosotros", afirmó.

Influenciados por intereses económicos

En su discurso, Rodríguez también sugirió que los diputados españoles que votaron a favor del reconocimiento de González Urrutia podrían haber sido influenciados por intereses económicos. "Es evidente que hay motivaciones ocultas detrás de esta decisión", dijo, insinuando que España podría estar buscando beneficios económicos o políticos al apoyar a la oposición del gobierno de Maduro.

El hombre de confianza de Maduro calificó la acción del parlamento español como un acto de "estupidez" y "desconocimiento" de las leyes venezolanas, reiterando que Venezuela no aceptará imposiciones externas sobre su liderazgo político. "No permitiremos que se repita el error de 2019, cuando intentaron imponer a Juan Guaidó", afirmó con firmeza.

El PSOE en contra

El pasado miércoles 11 de septiembre, el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención, aprobó la proposición no de ley del PP para reconocer a Edmundo González como el presidente venezolano.

Refugiado desde el domingo en España, González, ha sido reconocido en el Congreso con los votos favorables de PP, Vox, UPN, CC y PNV.

Por su parte, Pedro Sánchez, que se encontraba en China, mandó un mensaje reprochando las "incongruencias del PP" por el impulso del reconocimiento de González como presidente y pide que se tenga una posición común en la Unión Europea respecto a Venezuela.

