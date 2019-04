Duras críticas a Donald Trump por un gesto que realizó durante el homenaje a las víctimas del 11-S

El presidente de Estados Unidos rindió tributo este martes a los pasajeros del vuelo 93 de United Flight por hacer frente a los secuestradores aéreos durante el 11-S, en el marco de un homenaje con motivo del 17º aniversario de los atentados. Una vez hubo bajado del avión el presidente se dirigió a la prensa y levantó los puños en símbolo de victoria y sonrió ampliamente, este gesto ha sido muy criticado en Twitter ya que los internautas lo consideran obsceno y desafortunado.

Este gesto no es lo único que han criticado del presidente, en su cuenta de Twitter en vez de optar por un mensaje más sobrio decidió escribir: "¡17 años del 11 de septiembre!". Los internautas compararon su mensaje con el que escribió el expresidente Barack Obama, mucho más sobrio.

"Algunos de los que estáis aquí hoy respondisteis a la llamada y acudisteis a este terreno hace 17 años. Llenáis nuestro corazón de orgullo, y quiero daros las gracias en nombre de nuestro país", dijo durante el acto, celebrado en Shanksville.

Durante el acto el mandatario tuvo palabras para los familiares de los fallecidos en el lugar debido al siniestro aéreo y destacó que sus lágrimas "no se derraman en soledad". "Son compartidas con una nación", ha agregado, según el diario 'The New York Post'.

"Estamos juntos de luto por cada madre, padre, hermana, hermano, hijo e hija que nos fue arrebatado en las Torres Gemelas, en el Pentágono y en este campo de Pensilvania. Honramos su sacrificio prometiendo no pestañear ante la cara del mal y hacer todo lo posible para mantener Estados Unidos seguro", recalcó.

El acto de Trump se enmarcó en las conmemoraciones en otros puntos del país, entre ellas las localidades de Nueva York y Washington, por el aniversario de los ataques, que se saldaron con la muerte de cerca de 3.000 personas.