Dos pilotos de una aerolínea se pelean en pleno viaje, abandonan la cabina y dejan el vuelo en manos del piloto automático

Un piloto de la aerolínea india Jet Airways abofeteó supuestamente a su compañera comandante en pleno vuelo y luego los dos abandonaron la cabina dejando el avión con el piloto automático, aunque la compañía aseguró que se debió a un "malentendido" que se resolvió "rápidamente de forma amigable". Un "malentendido" que tuvo lugar entre el personal de la cabina de mando el 1 de enero en un vuelo entre Londres y Bombay, explicó en un comunicado Jet Airways y afirmó que los dos pilotos han sido suspendidos mientras se investiga lo ocurrido. El Consejo General de Aviación Civil (DGCA) suspendió también la licencia de los pilotos.

Según el diario Times of India, el comandante, que iba como copiloto, abofeteó supuestamente a la piloto de la nave tras una discusión y esta abandonó entre lágrimas la cabina. El copiloto siguió entonces los pasos de su compañera, dejando el avión -con 324 pasajeros, entre ellos 2 menores- en modo de vuelo automático, y tras una segunda discusión ambos regresaron a los mandos para aterrizar en Bombay, de acuerdo con el periódico. El incidente ha llegado incluso al Parlamento indio, donde el ministro de Aviación Civil, Ashok Gajapati Raju, anunció que se ha ordenado una investigación de los hechos.

Esta no es la primera pelea en un avión indio que termina en escándalo nacional. En marzo del año pasado, el diputado Ravindra Gaiwand, del partido hinduista de extrema derecha Shiv Sena, asestó veinticinco golpes con una de sus sandalias a un empleado de Air India, tras negarse a bajar de un avión de esa compañía estatal en el que había llegado a Delhi. La negativa se debió a su enfado por no haber podido viajar en una categoría superior, que el aparato no tenía, y provocó un retraso de 40 minutos en otro vuelo, lo que llevó a Air India y a otras compañías aéreas a incluirle en una lista negra de pasajeros.