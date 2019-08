Una madre que llevó a su hijo con parálisis cerebral a un parque acuático era consciente de que sus músculos se cansaban. Cuando el hijo de Andrea Mackey, Jeffrey, de seis años, tuvo dificultades para caminar ya que su condición había empeorado, ella estaba lista para ayudarlo. Pero se sorprendió gratamente cuando dos niños de cinco años cercanos ayudaron a rescatarlo. Fueron sus dos amigos Raya y Kane quienes, en lugar de correr directamente a la piscina, caminaron pacientemente uno al lado del otro.

"Jeffrey es un niño duro. Lo empujamos y lo apoyamos en lo que quiera hacer. Lo mantenemos tan activo como nuestros otros cuatro hijos", dijo Andrea a Yahoo. "Cuando se enfría, sus músculos se tensan y puede dificultarle moverse o caminar".

En lugar de que Raya y Kane pasen corriendo junto a él para seguir bajando por el tobogán, se detuvieron y notaron que no se estaba moviendo. tan rápido. Cuanto más se detenía, no lo dejaban pasar, simplemente lo ayudaban.

La hija de Andrea, Mikaila, filmó el momento conmovedor y lo compartió en Twitter, donde tuvo más de 500.000 'Me gusta'. Las personas se conmovieron y respondieron de la única manera que lo hacen cuando las cosas se ponen emotivas, con gifs. Otros escribieron: "Precioso" y "bendigan su corazón y cuán afortunado es de tener amigos tan especiales. Estoy llorando lágrimas reales ".

Andrea agregó: "Como madre, fue conmovedor. Me tranquilizó que siempre tendrá gente que lo cuide. Incluso si no estoy allí, habrá alguien tan joven como de cinco años que lo cuide. Me tranquilizó el corazón".