¿Dónde está Kim jong-un?

La última vez que Kim jong-un apareció en los medios oficiales fue el 11 de abril y la fotografía lo muestra con traje marrón claro, camisa blanca y sombrero junto a otros hombres uniformados en un exterior. Para algunos analistas, ahí ya se le ve mal aspecto. Para otros, es el habitual en un hombre de unos 36 años, con sobrepeso, fumador compulsivo y que ya ha sido operado por problemas de salud anteriormente.

El día 15 de abril, Día del Sol en referencia a su abuelo y fundador de la última dinastía personalista del mundo, su ausencia en las conmemoraciones hizo saltar la alarmas. Pero en un mundo centrado en la crisis el coronavirus, el disparo de salida a las especulaciones surge después de que el 'Daily North Korea', un diario respetable con base en Seúl y en el que escriben críticos surcoreanos y disidentes norcoreanos, publicó que había sido operado de corazón el día 12 y que se recuperaba en un exclusivo hospital a las afueras de Pyongyang.

Corea del Sur y China, observadores sofisticados del régimen norcoreano, quitaron importancia a esa información pero lo cierto es que a partir de entonces, la bola de rumorología ha ido en ascenso. Una revista japonesa, Shukan Gendai, ha llegado a afirmar que Kim se encuentra en "estado vegetativo" y varias publicaciones en Weibo, el Twitter chino, incluso aseguran que habría muerto. Esto llegó a asegurarlo en Weibo una directiva de una televisión de Hong Kong. En las últimas horas la agencia Reuters cita a varias fuentes que aseguran que esta semana ha viajado a Pyongyang una delegación con varios médicos militares para aconsejar a las autoridades norcoreanas sobre la salud de Kim.

Por otro lado, fuentes surcoreanas aseguran que Kim Jong-un está en Wonsan, en la costa donde proyectó la construcción de un complejo turístico al que más de uno denominó el "Marina D´or norcoreano", y que podría comparecer en público pronto. De hecho, en las últimas horas, el portal especializado 38North ha publicado fotos de satélite en las que se ve al que parece ser el tren en el que habitualmente viaja Kim Jong-un en la estación reservada para la familia Kim en Wonsan.

¿Quién sería su sucesor?

Volvamos al 11 de abril. Ese mismo día, la prensa oficial norcoreana informaba de que Kim Yo-jong, su hermana pequeña, se reincorporaba a una posición como miembro suplente del Politburó, la cúpula del Partido de los Trabajadores de Corea. Se interpreta como un ascenso a un puesto del que se cree que fue relegada el año pasado tras el fracaso de la cumbre de Hanoi entre Kim Jong-un y Trump. Entonces, asciende la hermana y desaparece el líder… ¿se está preparando la sucesión?

La hermanísima de Kim Jong-un llenó titulares cuando encabezó la delegación norcoreana a los Juegos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur. Allí pude comprobar que incluso los surcoreanos tenían cierta fascinación hacia esa mujer de aspecto austero, con traje negro y tacones que estaba representando a su hermano posando dándole la mano al presidente surcoreano Moon Jae-in. Después, la hemos visto en las cumbres de Singapur y de Hanoi, siempre pendiente del líder, incluso cenicero en mano para recoger las colillas y que no quede ADN de su hermano por ninguna parte. Hasta facilitándole el bolígrafo para firmar documentos.

Ella dirige el departamento de la propaganda del régimen y su puesto en el Partido de los Trabajadores la convierte en la mujer más poderosa de Corea del Norte. De ella su padre siempre dijo que era la más inteligente de sus hijos. Es la única de los hermanos que comparte padre y madre con Kim Jong-un y también fue educada en Suiza, como su hermano.

Kim Jong-un tiene otro hermano solo de padre, conocido por su afición a la música y a quien su padre tildó de "amanerado", por lo que todas las quinielas lo descartan como sucesor. El otro, el mayor, Kim Jong-nam fue asesinado misteriosamente en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017. Los hijos de Kim Jong-un no se contemplan como opción porque son muy niños. Otra opción para la sucesión es su tío, Kim Pyong-il, hermano del padre de Kim Jong-un y que volvió el año pasado a Pyongyang tras pasar 3 décadas de diplomático en Europa en régimen de semi-exiliado.

Podría ser otra línea de sucesión que haga competencia a la actual. Es decir, o la hermana, o el tío que volvió de Europa o un gobierno militar con el actual número dos del régimen, Choe Ryong-hae al frente que provoca temores sobre si instauraría más caos en Corea del Norte y que podría dar al traste con la apariencia de cierto aperturismo económico que ha escenificado Kim Jong-un con su puesta en escena internacional.

Entre las claves que observamos los periodistas que seguimos el minuto a minuto en Corea del Norte, están los boletines de noticias de la televisión norcoreana. Hoy todos estábamos expectante por si salía la mítica presentadora Ri Chun-he vestida de negro para anunciar la muerte de su líder. No ha sido así. Una joven vestida de lila daba las noticias matinales como si nada pasara. De momento, lo mejor es ser cautos. Sabremos lo que ha pasado cuando ellos quieran y con la versión que la régimen le convenga. Hay que recordar que no es la primera vez que algunos medios matan a Kim Jong-un y se ha demostrado que no era cierto.