Trump expresa su apoyo al plan presentado en el Senado por los republicanos para derogar el 'Obamacare'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo al plan del Partido Republicano para derogar el 'Obamacare', desvelado en el Senado y que plantea, entre otras cuestiones, un drástico recorte en el programa Medicaid. "Apoyo el proyecto sanitario del Senado. Espero que sea algo realmente especial. Recuerden, el Obamacare está muerto", ha dicho el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

I am very supportive of the Senate #HealthcareBill. Look forward to making it really special! Remember, ObamaCare is dead.