El nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca borra tuits en los que contradecía a Trump

El nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, admitió que ha borrado algunos tuits antiguos en los que criticaba a su actual jefe, el presidente de EEUU Donald Trump, o expresaba opiniones distintas a las suyas en temas como inmigración, armas o cambio climático. "Para ser completamente transparente: Estoy borrando tuits antiguos. He evolucionado respecto a mis ideas del pasado y eso no debería ser una distracción. Estoy al servicio de los objetivos de @POTUS (el presidente Donald Trump) y eso es todo lo que importa", escribió Scaramucci en su cuenta oficial de Twitter.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters