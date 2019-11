Trump reta al Senado pese a las múltiples acusaciones que se han hecho contra él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado dispuesto a defenderse ante el Senado de Estados Unidos de las acusaciones de presionar al Gobierno ucraniano a cambio de información sobre su rival político y ex vicepresidente Joe Biden.

"Quiero que me hagan un juicio político en el Senado", ha declarado Trump, después de conocerse que la Casa Blanca estaría dispuesta a discutir este caso en la cámara alta, donde los republicanos gozan de mayoría, y sería recibido en un ambiente mucho menos hostil que en la Cámara de Representantes donde actualmente están sucediendo los preparativos de este 'impeachment'. En este sentido, el subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, aseguró horas antes de que "el presidente quiere un juicio ante el Senado para traer testigos como los Biden y para terminar con este proceso falso e ilegítimo que se ha abierto contra él".

Donald Trump se defiende de las múltiples acusaciones

Tras estos comentarios desde la Casa Blanca, Trump ha procedido a defenderse de las múltiples acusaciones vertidas a lo largo de esta semana por los testigos que ha citado el Comité de Asuntos Extranjeros de la cámara baja del Congreso de EEUU en relación al escándalo ucraniano. En estas comparecencias, altos responsables como el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, o la ex embajadora en Ucrania Marie Yovanovitch, han responsabilizado al presidente de emplear a su abogado, Rudy Giuliani, como punta de lanza de una operación para sacar a las autoridades ucranianas información sobre los negocios del hijo de Biden, Hunter, como participante en la junta de accionistas de la empresa ucraniana Burisma.

Durante la entrevista, Trump ha denigrado a la ex embajadora y aplaudido a su abogado, al que ha descrito como "uno de los mayores luchadores contra el crimen de todos los tiempos" y ha reiterado que su único interés en Ucrania era luchar contra la corrupción en el país. "Rudy tiene credenciales de sobra cuando de trata de negociar con un país corrupto", ha añadido Trump, tras decir que "Yovanovitch no es ningún ángel" y lamentar que sus aliados del partido Republicano en el comité se mostraran "amables" con la ex embajadora durante su comparecencia ante el comité.

"Pregunté y me dijeron que había que tratarla bien porque era una mujer", ha añadido el presidente de Estados Unidos, quien ha descrito al líder demócrata en el comité, Adam Schiff, como un "cachorrito enfermo" y "enfermo" a secas, y a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como "más loca que una chinche".