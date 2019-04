Donald Trump nombra como director de la Agencia de Protección del Medioambiente a un escéptico del cambio climático

La elección de Pruitt, filtrada por miembros del equipo de transición a distintos medios de comunicación, trascendió poco después de que el fiscal general de Oklahoma llegara a la Torre Trump para reunirse con el presidente electo.



Pruitt no hizo declaraciones a los periodistas que hacen guardia en el vestíbulo del edificio, donde Trump vive y tiene su cuartel general en las gestiones que está realizando para formar el gabinete que le acompañará desde el 20 de noviembre.



The New York Times, uno de los medios que dio cuenta de este nombramiento, recordó que Pruitt ha sido uno de los principales críticos de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés), la oficina que encabezará a partir de enero.



Entre las críticas que ha dirigido figura la acusación de que la EPA supuestamente ha excedido los límites de la Constitución a la hora de fijar regulaciones medioambientales.



Trump prometió en la campaña electoral revertir las regulaciones federales que bajo el mandato del presidente Barack Obama se han dirigido a las emisiones de combustibles fósiles de la industria, entre otras.

El magnate negó además durante meses la realidad del cambio climático y se mostró partidario de "cancelar" el Acuerdo de París y de retirar todos los fondos de EEUU para la ONU que tengan que ver con el cambio climático.