Donald Trump impulsa su campaña electoral con una charla en X junto a Elon Musk con ciberataque masivo incluido

El ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, utilizó la plataforma X, antes conocida como Twitter, para dar un nuevo impulso a su campaña electoral. Acompañado por el magnate Elon Musk, Trump sostuvo una conversación en directo que generó gran expectación y que le permitió poder profundizar en sus críticas hacia los demócratas y en la situación actual que vive el país.

El encuentro, que estaba programado para este lunes, comenzó con un retraso de aproximadamente 45 minutos. Musk, dueño de la plataforma, explicó que el retraso se debió a un presunto ataque masivo de denegación de servicio (DDOS) que afectó el funcionamiento de X. "Parece que se ha producido un ataque masivo de DDOS. Estamos trabajando para pararlo", escribió Musk en su cuenta oficial antes de iniciar la transmisión.

Trump se defiende de sus relaciones con algunos líderes políticos

Durante la conversación que marcó el regreso de Trump a la plataforma tras haber sido vetado durante casi dos años por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, el ex presidente defendió su relación con líderes extranjeros como Vladimir Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping. Trump insistió en que llevarse bien con estos líderes es una ventaja para Estados Unidos, y expresó que "conocerlos y mantener buenas relaciones es algo positivo". Añadió que estos líderes "son duros, inteligentes y protegen a sus países", una postura que, según él, no debe interpretarse como algo negativo.

Trump también elogió al presidente argentino, Javier Milei, y destacó su apoyo al lema "Make Argentina Great Again" (MAGA), que está inspirado en el famoso eslogan de la campaña de Trump. Según el ex presidente, Milei ha adoptado y llevado al extremo las ideas que ese lema representa, lo que para Trump es una señal de admiración hacia su propia gestión.

Otro tema: la inmigración ilegal

Además de hablar sobre relaciones internacionales, Trump no dejó pasar la oportunidad de abordar la problemática de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Recordó un incidente en el que resultó herido en una oreja durante un ataque el pasado 13 de julio, y atribuyó su supervivencia a lo que llamó "un milagro". Según Trump, justo antes de ser alcanzado, giró la cabeza para mostrar un gráfico sobre la disminución de la inmigración ilegal durante su mandato. "Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora", afirmó, en tono jocoso, mientras conversaba con Musk.

La campaña electoral

La campaña electoral también fue un tema central durante la transmisión. Trump aprovechó la ocasión para criticar a sus oponentes demócratas, Kamala Harris y el actual presidente, Joe Biden. Recordó, además, que X ha sido un escenario de momentos cruciales en el año electoral 2024, y mencionó cómo en agosto no participó en el primer debate presidencial republicano y optó por una entrevista alternativa con Tucker Carlson, también transmitida en X.

Horas antes de su aparición con Musk, Trump publicó un video en X, acompañado de un mensaje que resuena con uno de sus lemas de campaña: "No van a por mí, van a por ti, y yo estoy en su camino, y nunca me moveré". Este mensaje pretende reflejar su estrategia de presentarse como el defensor del pueblo frente a los casos legales que enfrenta.

Con más de 88 millones de seguidores en X y poco más de 7,5 millones en Truth Social, su propia plataforma, Trump utiliza las redes sociales como una herramienta poderosa para intentar regresar a la Casa Blanca.

