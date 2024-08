Celine Dion no quiere que Trump utilice en su campaña electoral su famosa canción de Titanic, 'My Heart Will Go On'

La campaña electoral de Donald Trump parece no dar pie con bola. Tras su intento de asesinato el pasado mes de julio, un nuevo frente parece abrirse ante el expresidente. Esta vez el problema está en las canciones que utiliza para su campaña.

La cantante canadiense Celine Dion ha criticado, a través de sus redes sociales, el uso que el candidato republicando hace de su canción 'My Heart Will Go On' en la campaña para la presidencia estadounidense. Ha sido el equipo de gestión de la cantante y su sello discográfico quienes han informado de ello a través de X, asegurando que el tema principal de la película 'Titánic' "no está autorizado de ninguna manera".

"El equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando 'My Heart Will Go On' en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance (su compañero de candidatura) en Montana. Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar. ...Y realmente, ¿ESA canción?", dice el tuit.

Elton John y Kiss también les negaron sus canciones a Trump

No es la primera vez que un artista niega al expresidente de Estados Unidos utilizar sus canciones para cualquier cosa política que le rodee. Otros cantantes como Elton John o la banda de rock Kiss también lo hicieron en el pasado.

Jennifer Aniston critica al círculo de Donald Trump

A finales del mes de julio, Donald Trump hacía pública la candidatura de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia por el partido republicano. "Tras largas deliberaciones y reflexiones, y teniendo en cuenta el enorme talento de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J. D. Vance, del Gran Estado de Ohio", anunciaba.

Vance no era muy conocido, pero al salir a la palestra comenzaron a salir ciertas informaciones y declaraciones sobre su persona. En el canal de 'Fox News' dijo que Estados Unidos estaba siendo gobernad por "un grupo de damas que le gustan los gatos, que no tienen hijos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer miserable al resto del país también". Estas declaraciones fueron criticadas por la actriz Jennifer Aniston.

La protagonista de la serie 'Friends', normalmente mantiene bajo la más estricta intimidad su vida privada y, con ello, su ideología política. En ocasiones, ha hablado sobre su viaje a la fertilidad y, es por eso, que ha reaccionado ante el comentario del posible futuro vicepresidente del país: "¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?", se pregunta en redes sociales, con una captura del vídeo del político, donde declara lo mencionado anteriormente.

"Todo lo que puedo decir es, Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a FIV (Fecundación In Vitro) como segunda opción. Porque tú estás trabajando para quitarle eso", añadió.

