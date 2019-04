El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresa su intención de presentarse a la reelección en 2020 en una entrevista divulgada por el diario británico Mail on Sunday, en la que afirma que no ve a ningún demócrata capaz de ganarle.

Aunque admite que "nunca se sabe lo que pasa con la salud y otras cosas", Trump, de 72 años, confirma al ser preguntado por el periodista Piers Morgan si se presentará a la reelección que tiene "toda la intención de hacerlo". "Bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todos quieren que lo hagamos", subraya, y destaca: "Me siento bien".

Cuestionado si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contesta: "No. No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie", e insiste: "No tienen el candidato adecuado".

El presidente estadounidense llegó el sábado en visita privada de dos días a Escocia para jugar al golf en uno de sus complejos de lujo tras concluir su visita oficial al Reino Unido y antes de partir el domingo a Helsinki, donde se reunirá el lunes por primera vez en una cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Este domingo, la primera ministra británica, Theresa May, ha revelado que Donald Trump le aconsejó que demandara a la Unión Europea en lugar de negociar los términos del "brexit", según confesó May en una entrevista en la cadena pública BBC. El jefe de la Casa Blanca contó al término de su reunión con la "premier" el pasado viernes en Chequers, en el sureste inglés, que le había dado un "consejo" de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea que May había encontrado demasiado "brutal".

Sin embargo, May contó que Trump cambió de parecer durante la reunión y le dijo que no abandonara las negociaciones, que si lo hacía estaría "atascada". May reiteró la "especial relación" que une al Reino Unido y a Estados Unidos tras la visita del mandatario estadounidense, pese al rechazo que su presencia ha causado en el país, con multitudinarias manifestaciones de protesta en diversas ciudades.