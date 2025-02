Donald Trump crea un grupo de expertos para eliminar el "sesgo cristiano" en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que desea erradicar el "sesgo anticristiano" y anunció que formaría un grupo de trabajo encabezado por la secretaría de Justicia, Pam Bondi. El objetivo será investigar los "ataques" contra cristianos.

Trump explicó que tienen que "detener inmediatamente todas las formas de ataque y discriminación anticristiana en el gobierno federal, incluido el departamento de justicia, que fue absolutamente terrible, el IRS, el FBI y otras agencias". También dijo que trabajaría para "perseguir plenamente la violencia y el vandalismo anticristianos en nuestra sociedad y movería cielo para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes religiosos de todo el país".

Los comentarios se produjeron después de su participación en el Desayuno de Oración Nacional en el Capitolio, una tradición de más de 70 años en Washington. Después de llama a la "unidad" en el Capitolio, Trump asumió un tono más partidista en el segundo evento realizado al otro lado de la ciudad, cuando anunció que formaría una comisión sobre libertad religiosa y criticó al gobierno de Biden por "perseguir" a los creyentes al procesar a activistas antiaborto.

También mencionó triunfalmente las medidas tomadas en los primeros días de su gobierno para dar marcha atrás a los programas de diversidad, igualdad e inclusión, y limitar la participación de mujeres transgénero en los deportes femeninos. "No sé si han estado observando, pero nos hemos librado de lo woke en las últimas dos semanas", señaló.

El nuevo grupo de trabajo de Trump provocó críticas por parte de la Asociación de Estadounidenses Unidos por la Separación entre la Iglesia y el Estado. La presidenta y CEO de la organización, Rachel Laser, dijo que "en lugar de proteger las creencias religiosas, este grupo de trabajo hará un mal uso de la libertad religiosa para justificar la intolerancia, la discriminación y la subversión de nuestras leyes de derechos civiles".

En 2023, el Desayuno de Oración Nacional se dividió en dos eventos rivales, el del Capitolio, al que asistieron principalmente legisladores y funcionarios gubernamentales, y un evento privado más grande para miles de personas en el salón de baile de un hotel. La separación ocurrió cuando los legisladores buscaron distanciarse del grupo religioso privado que durante décadas había supervisado el evento más grande, debido a cuestionamientos sobre su organización y la forma en que se financiaba.

El presidente republicano, que es cristiano no denominacional, calificó a la libertad religiosa como "parte de la base de la vida estadounidense" y exhortó a protegerla con "absoluta devoción". Asimismo, Trump lanzó indirectas poco sutiles contra Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes por el partido Demócrata, quien dijo públicamente que rezaba por Trump. "No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal", dijo.

