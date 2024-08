Trump insinúa que Kamala Harris impulsó su carrera con favores sexuales: "Es curioso cómo las mamadas impactaron sus carreras…"

Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano para las próximas elecciones, ha vuelto a lanzar insultos hacia su oponente y candidata demócrata, Kamala Harris. El próximo 5 de noviembre, los estadounidenses elegirán a su presidente para los próximos cuatro años tras la renuncia de Joe Biden. Sin embargo, Donald Trump no duda en evidenciar públicamente lo que piensa de su rival.

En este caso, ha publicado un comentario junto a una imagen de Hillary Clinton, ex rival demócrata en las elecciones de 2016, y Kamala Harris, en su red social Truth. En él que sugiere que ambas no habrían llegado hasta donde están si no hubieran hecho favores sexuales: "Es curioso cómo las mamadas impactaron sus carreras…", expresaba.

Con esto ha querido hacer alusión al escándalo que se produjo en 2016 entre Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, y su becaria, Monica Lewinsky, con la que tuvo una relación extramatrimonial. En 1998, salió a la luz pública cuando se reveló que Bill Clinton había mentido sobre la naturaleza de su relación con Lewinsky. El escándalo llevó a un juicio político en 1998, donde la Cámara de Representantes aprobó dos artículos de impeachment: uno por perjurio y otro por obstrucción de la justicia. Sin embargo, el Senado absolvió a Clinton en 1999.

Kamala Harris y Willie Brown

En esa publicación rescataba el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky para compararla con la de Kamala Harris y Willie Brown, ex alcalde de San Francisco. Ambos tuvieron una relación en los años noventa cuando Willie Brown era presidente de la Asamblea del Estado de California, algo que Trump considera que Kamala quiso aprovechar para impulsar su propia carrera política.

Más insultos de Trump

Donald Trump y su vicepresidente, James David Vance, están orientando su campaña política en la destrucción pública de su oponente demócrata, Kamala Harris. Entre los insultos que se han podido leer a través de las redes sociales haciendo referencia a la misma se encuentran: "Kamala, la risueña", "lunática radical", "negra", "india", etc.

A parte de considerar que es más inteligente y guapo que ella, y que está más preparado para el cargo de la presidencia de Estados Unidos.

En este caso, la referencia a supuestos favores sexuales, es el segundo ataque que hace en los últimos 10 días. En publicaciones previas reposteaba comentarios haciendo alusión a un video de la cuenta Dilley Meme Team en la que hacia una parodia de la canción “Ironic” de Alanis Morissette convirtiéndola en "Moronic", es decir, "imbécil” en castellano. En esa canción se puede escuchar lo siguiente: “ha pasado toda su condenada vida de rodillas”. En ese momento aparece una imagen de Willie Brown.

