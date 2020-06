Donald Trump asegura que está dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro pero matiza: "Para abordar su salida del poder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro y que no tiene mucha confianza en Juan Guaidó. Después, como otras muchas veces, ha matizado sus palabras para decir que con su homólogo venezolano solo se vería para negociar su salida.

"Al contrario que la izquierda radical, yo SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi Gobierno siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y contra el régimen opresor de Maduro! ¡Solo me reuniría con Maduro para abordar un tema: una salida pacífica del poder!", rectificó Trump en Twitter.

Trump explicaba así su respuesta en una entrevista en la que se mostró abierto a reunirse con Maduro, una posibilidad que también barajó durante la Asamblea General de la ONU de 2018, pero que no llegó a producirse. "Quizá sí pensaría en ello. A Maduro le gustaría reunirse (conmigo). Y yo nunca me opongo a reunirme, muy pocas veces me opongo", respondió Trump.

También fue preguntado por si se arrepentía de haber respaldado al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Trump dijo al principio que "no particularmente", pero luego añadió: "Podría haber vivido con ello o sin ello, pero estaba muy firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela".

"A Guaidó lo eligieron. Yo creo que no estaba necesariamente a favor: a alguna gente le gustaba, a otra gente no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo en ningún sentido", agregó Trump.