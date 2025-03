Un documento desclasificado de la CIA revela dónde podría estar el Arca de la Alianza

Un documento desclasificado de la CIA afirma que la agencia de inteligencia desarrolló un proyecto para conseguir encontrar el Arca de la Alianza. Además, aseguraban que incluso llegaron a tener una ubicación relativamente precisa sobre dónde se encontraba el artilugio bíblico.

La ubicación de el Arca de la Alianza es una de las mayores incógnitas en la historia de la humanidad. Según el Libro del Éxodo, el arcón contenía las dos tablas hechas de piedra de los Diez Mandamientos. De madera y recubierto de oro puro, este es uno de los instrumentos más conocidos de la Biblia y en el que la CIA centró sus investigaciones.

En la década de los 80, la agencia realizó experimentos con personas que aseguraban poder conocer información del artefacto mediante técnicas de visualización remota. Estos, supuestamente, son capaces de proyectar su conciencia más allá de su cuerpo y llegar a lugares lejanos. Pero la CIA no fue la única, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) captó también a aquellos "que supuestamente tenían capacidades paranormales".

El Proyecto Sun Streak, nombrado así, se basaba en proporcionar únicamente coordenadas para que los individuos consiguiera información sobre diferentes entes. En una de estas pruebas, a un sujeto le encomendaron la tarea de localizar un objeto desconocido, el Arca de la Alianza. Sin conocimiento previo ni ningún tipo de investigación, este afirmó que el cofre se encontraba oculto en algún lugar del Medio Oriente. Según el informe, el Arca estaría custodiada bajo tierra de la cúpula de una mezquita y el sujeto describió que el cofre estaba rodeado de paredes talladas y mucha humedad.

Aunque aún no se han encontrado evidencias claras sobre el descubrimiento, el documento desclasificado de la CIA asegura que esta fue hallada en 1988. "El objetivo es un contenedor. Este contenedor contiene otro contenedor dentro. El objetivo está hecho de madera, oro y plata... y está decorado con un ángel de seis alas", afirma el escrito.

Sin embargo, hay múltiples teorías sobre el paradero del baúl que menciona la Biblia. Según algunos historiadores, el arca se encontraba salvaguardada en la cámara más interna del Templo de Jerusalén, Lugar Santísimo. Esto sería hasta el año 586 a.C., cuando supuestamente desaparecería por un saqueamiento babilónico. También, existe la teoría sobre que el arcón fue llevado hasta Etiopía y actualmente se encuentra en una iglesia local.

La CIA no solo utilizó a estos pacientes con complicaciones psíquicas para buscar el arca. Aseguran que también requirieron de sus dotes para numerosas operaciones, entre estas encontrar las localizaciones de rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos o incluso rastrear los paraderos de criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. Joe Mcmoneagle, suboficial retirado del Ejército de EEUU, comentó para el medio, The New York Post, su opinión sobre la implicación por parte del ejército para encontrar el Arca. Aseguró que esto fue inútil. En la entrevista, afirmaba que para conseguir localizar un objeto mediante la habilidad psíquica es necesario tener información para visualizarlo. Por lo que aseguró que la prueba realizada en 1988 fue una ‘pérdida de tiempo y recurso’

