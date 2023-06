La doctora Inmaculada Espejo, sobre los ocupantes de Titan: "Se están jugando la vida en controlar sus emociones"

Las horas de supuesta reserva de oxígeno a bordo del sumergible Titan ya habrían llegado a su fin. Pero el oxígeno era solo uno de los factores que preocupaban. La médica Inmaculada Espejo, especialista en medicina subacuática e hiperbárica, nos da algunas claves sobre cómo podría ser la situación dentro del sumergible, así como algunos supuestos en los que podrían haberse mantenido con vida más allá de la pérdida de comunicación con el control. Claves como la hibernación del cuerpo, que sería uno de los mejores escenarios posibles en caso de que se les consiguiese rescatar.

La autonomía de 96 horas de oxígeno, pudo haberse reducido a sólo unos minutos: "Sería conveniente saber de dónde viene la energía de los generadores. Si fuese a través de una energía eléctrica, con ese corte, el generador habría dejado de funcionar desde el primer momento. Por tanto, no tenemos esas 96 horas", dice la doctora. "Algo muy diferente pasaría si esa energía viene de una fuente de emergencia, que es lo que debería tener, como baterías". En la tesitura de que sí hubiese una fuente de oxígeno, la mezcla de este gas junto con el dióxido de carbono resultante de la exhalación, podría dificultar la respiración, aunque sí se ha confirmado que tienen un sistema de purificación del aire: " Según van pasando las horas, según van respirando, el aire respirable no cumple las características adecuadas para la respiración y el pleno funcionamiento del sistema nervioso. Se dificulta el proceso de respiración y aumenta el gasto energético humano y disminuye la probabilidad de supervivencia."

Además, se desconoce si dentro de la cabina dispondrían de aprovisionamientos tanto de comida como de bebida: "A mi lo que realmente me preocupa es que llevasen agua, el agua es fundamental para la supervivencia humana." Miembros de la guardia costera afirmaban que sí que contaban con algo de alimento, aunque muy limitado.

"Nos tenemos que posicionar en un escenario en el que la tripulación debe controlar sus emociones para no entrar en momento de pánico. Si no, el descontrol sería absoluto y la supervivencia se minimizaría al máximo". "Espero que todos ellos estén preparados para controlar sus emociones en un momento tan dramático, porque en ello se están jugando la vida." Inmaculada Espejo hace hincapié en la importancia de la preparación psicológica: "La preparación psicológica es muy importante" "Se tiene que tener el pensamiento de que va a vivir, es la única opción y actitud para la supervivencia, pero necesitas materiales que me ayuden a ello".

La nave Titan no puede abrirse desde dentro, pero aunque pudiese, no sería viable salir de ella ni con los trajes de buzo más avanzados del mercado: "El ser humano no puede tener un escape libre porque si está a 4000 metros de profundidad, tú cuerpo está sometido a 50 atmósferas, algo que el cuerpo no puede soportar. A esas atmósferas no hay traje de buzo que lo soporte".

Otro factor de riesgo es la temperatura, sin un sistema de calefacción ni un buen equipamiento, el cuerpo no puede soportar por muchas horas temperaturas de entre 0 y 3ºC: "El cuerpo cada vez va entrando más en hipotermia y llega a un estado de hibernación, que en el peor de los casos incluso les beneficia porque si se consiguen sacar los cuerpos que están hibernados, la probabilidad de resucitarlos es más elevada que si están muertos del todo".