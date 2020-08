El director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, ha presentado su renuncia en la app solo tres meses después de unirse, y días después de que TikTok demandara a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por una orden ejecutiva que prohíbe las transacciones con él en el país. Su puesto lo ocupará Vanessa Pappas, gerente general de Estados Unidos.

Mayer fue el principal ejecutivo de transmisión de Walt Disney Co antes de unirse a TikTok el 1 de junio. También fue nombrado director de operaciones de la empresa matriz china de TikTok, ByteDance.

"En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global para el que me inscribí", dijo Mayer. "En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber a todos con pesar que he decidido dejar la empresa".

TikTok, en una declaración enviada por correo electrónico, confirmó la partida de Mayer y el nombramiento interino de Pappas. También confirmó el contenido de la carta enviada por Mayer ese mismo día.

El fundador y director ejecutivo de ByteDance, Zhang Yiming, dijo en una carta interna que se estaban "moviendo rápidamente para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos a nivel mundial, particularmente en los Estados Unidos y la India".

En medio de una creciente desconfianza entre Washington y Beijing, Donald Trump se quejó de que TikTok era una amenaza para la seguridad nacional y podía compartir información sobre los usuarios con el gobierno de Chin