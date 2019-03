Diez millones de jóvenes se enfrentan a la selectividad china, el examen más difícil del mundo

Casi diez millones de estudiantes en China se enfrentan hoy y mañana a los exámenes de selectividad para acceder a la Universidad, conocidos como el 'gaokao', unas exigentes pruebas que servirán para determinar su futuro académico y profesional.

En concreto, un total de 9,75 millones de escolares, la cifra más alta de los últimos ocho años, competirán por las mejores puntuaciones para acceder a las universidades del país, cuya oferta educativa es muy demandada y no está al alcance de cualquiera.

Los estudiantes comenzaron hoy con una prueba de chino por la mañana, a la que sigue un examen a elegir entre la rama de ciencias (en la que se evalúan sus conocimientos de química, física y biología) y la de letras (que comprende geografía, historia y política).

La segunda y última jornada de exámenes, que tendrá lugar mañana, arrancará con un test de matemáticas común para todos los estudiantes y concluirá por la tarde con uno de inglés. Todas las pruebas tienen una duración de dos horas. "Estoy un poco nerviosa, aunque creo que estoy más o menos preparada.

He hecho muchos ejercicios de 'gaokao' de años anteriores y he estudiado una media de diez horas diarias en el último año", contó Wang Xin, pequinesa de 18 años cuyo objetivo es entrar en la Universidad Médica de la capital para estudiar Medicina. En su opinión, "la vida no está completa sin hacer el 'gaokao' porque es una experiencia muy importante" y, aunque admite su nerviosismo, cree que será más difícil la vida profesional posterior a la Universidad que estos exámenes de acceso.