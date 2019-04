Detienen a dos hombres por dispararse mutuamente para comprobar si funcionaba el chaleco antibalas

Charles Eugene Ferris, de 50 años, y Christopher Hicks, de 36 años, fueron detenidos después del incidente que dejó a un vecino alarmado. El hombre de 50 años dijo en un principio que lo habían golpeado varias veces y que consiguió escapar en un coche.

Leslie Ferris, la esposa del hombre detenido, tiene una visión diferente del acontecimiento. Ella informó a la policía que su marido había estado bebiendo con su vecino Hicks fuera de su casa, cuando se escucharon los disparos, según informa Newsweek.

Más tarde, Ferris admitió que se había inventado esa historia con el fin de proteger a su amigo. La realidad, según el relato de la mujer, es que bebieron juntos mientras los dos vestían un chaleco antibalas, que decidieron probar. Por suerte ninguna de las balas perforó el material con el que está hecho el chaleco antibalas.

“Tengo tres hijos, dos de ellos todavía viven en casa... justo al lado de ellos. Disparan de 50 a 100 rondas a la vez. Solo quiero asegurarme de que no quede sin cargos", dijo un vecino. "Se debe hacer algo al respecto. Si no se hace nada, podría aumentar el riesgo de que alguien resulte gravemente herido. Tal vez alguien que no esté en su propiedad", añadió.

Tanto Ferris como Hicks fueron detenidos bajo sospecha de agresión con agravantes, un delito grave que conlleva una pena de seis años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares, según informó. No se han presentado cargos formales y los dos fueron puestos en libertad con una fianza de 5.000 dólares. Los dos hombres están citados para comparecer en una corte del Condado de Benton para una audiencia en mayo.