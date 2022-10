Despiden a los trabajadores de una guardería por asustar a los niños con máscaras de la película 'Scream'

Cuatro trabajadores de una guardería están acusados de abuso infantil por asustar a los niños con una máscara de 'Scream', según un comunicado. Las trabajadoras de una guardería de Mississipi se disfrazaron y se taparon la máscara con una careta de la película 'Scream' para aterrar a los niños.

Los videos publicados muestran a trabajadores de la guardería Lil Blessings Child Care & Learning Center, en Hamilton. En las imágenes se puede ver a los niños gritando, asustados. También gritan a los niños que no se limpiaban o se portaban mal.

La broma llegó a tal punto que se puede ver como uno de los niños corre huyendo de una de las trabajadoras disfrazadas.

Los trabajadores, despedidos

La propietaria de la guardería, Sheila Sanders, asegura que al menos cuatro de los trabajadores fueron despedidos después de que el vídeo se publicara y aseguró que es un comportamiento intolerable.

"Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Sólo quiero decir que se ha solucionado", señalaba Sanders.