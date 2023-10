El desgarrador testimonio de la madre de una turista alemana asesinada por Hamás

Al menos 400 personas han muerto en Israel y otras 1.864 han resultado heridas después de que Hamás decidiera atacarles por sorpresa. Por su parte, el ejército israelí ha respondido respondido con una fuerte ofensiva por aire que deja 313 muertos palestinos en Gaza, 20 de ellos muertos, y otros 1.990 palestinos resultaron heridos.

Entre los desaparecidos por el ataque se encuentra Shani Louk, una turista alemana de 30 años, que supuestamente habría sido asesinada por los Hamás. En varios vídeos que se han hecho virales en Twitter se puede ver el cuerpo de la joven muerta exhibido como un trofeo por este grupo.

Su madre ha confirmado la identidad de su hija y ha emitido un desgarrador comunicado en busca de respuestas y ayuda. "Nos enviaron un vídeo en el que podía ver claramente a nuestra hija inconsciente en el coche con los palestinos y ellos conduciendo por la Franja de Gaza. Les pido que nos envíen cualquier ayuda o cualquier novedad. Muchas gracias", dice la madre en el mensaje.

Anteriormente, Hamás había afirmado que el cuerpo que se veía en el vídeo era el de una soldado israelí, pero Tomasina Weintraub-Louk, prima de la turista desaparecida, ha confirmado que se trataba de Shani, a la que reconocieron por sus tatuajes en las piernas y su peinado con rastas.

Hoy, los combates continúan en varias localidades próximas a la frontera con Gaza, donde todavía hay presencia de un número indeterminado de milicianos; y también siguen los bombardeos israelíes sobre el enclave y el lanzamiento de cohetes desde la Franja a Israel, que han disparado las alarmas antiaéreas en el sur del país. Al menos 10 cohetes han caído en la ciudad fronteriza de Sderot, la más afectada por la ofensiva de Hamás, ya que fue el primer lugar al que lograron infiltrarse, donde dispararon y secuestraron a soldados y civiles.

También hoy, el Ejército israelí ha anunciado que sus tropas comenzaron a evacuar a los residentes de 24 comunidades cercanas a Gaza que permanecen en sus viviendas. El Ejército publicó una lista de esas 24 localidades, todas ubicadas en los alrededores de Gaza. Estas son Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv HaAsara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhack, Be'eri, Magen, Re'im, Sa'ad and Alumim.

[[H2:]]La Franja de Gaza, una zona de conflicto constante

La Franja de Gaza ha sido durante las últimas décadas foco recurrente de conflictos y tensiones entre palestinos e israelíes, con cruces de ataques constantes que han alcanzado un nuevo nivel este sábado tras el lanzamiento de una macro ofensiva por parte de Hamás, la facción que controla este territorio costero desde hace 15 años.

Más de dos millones de personas viven en uno de los territorios con mayor densidad de población de todo el mundo y en el que Israel estuvo presente durante casi cuatro décadas, tras hacerse con el control de la zona en detrimento de Egipto.

La Franja de Gaza ha sido durante estos últimos años un catalizador de cualquier tensión en la zona. Las milicias han atacado Israel por ejemplo como represalia por tensiones en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén o por operaciones contra sus intereses, sean en la Franja de Gaza o en Cisjordania. Una de las operaciones más contundentes de los últimos años tuvo lugar en agosto de 2022, tras un ataque israelí contra un comandante de Yihad Islámica, y dejó más de 40 muertos palestinos en tres días de violencia.