El desagradable insulto que recibió un agente de policía al pedir un café en un McDonald's

Un jefe de policía de Junction City en Kansas ha denunciado a través de Facebook el grosero insulto que uno de sus agentes recibió al pedir un café en la cadena de comida rápida McDonald's. Según ha relatado: "Uno de mis oficiales decidió tomar un café en el McDonald's situado en el 1127 South Washington en Junction City esta mañana, camino al trabajo. Esto es lo que recibió" aportando la fotografía de un vaso de café con un ticket pegado en el que se puede leer "Fucking pig" ("jodido cerdo").

BrianandKelley Hornaday aclara en su publicación que probablemente este acto corresponde a "una persona y no a la empresa" y ha explicado que para compensar lo ocurrido la empresa ofreció al agente un "almuerzo gratis", una oferta que el afectado rechazó con un "No gracias, un Big Mac y unas patatas fritas grandes no son suficientes".

El jefe de policía recalca en su publicación que este acto no es solo una insulto para el agente, también "una mancha para Junction City."