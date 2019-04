Un juez da luz verde a la demanda colectiva de mujeres por tráfico sexual contra el exproductor Harvey Weinstein

Un grupo de mujeres que presentaron una denuncia colectiva en Nueva York contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein podrán continuar con la demanda contra el cineasta por tráfico sexual, aunque no podrá incluir a sus compañías productoras ni a su hermano, resolvió este jueves un juez de EE.UU.

El juez de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, decidió permitir que las mujeres, entre ellas la actriz Louisette Geiss, continúen con su denuncia por abuso sexual por incidentes que las demandantes alegan que ocurrieron entre 1993 y 2011.

En 2017 diez mujeres presentaron la demanda colectiva contra el antiguo magnate del cine al acusarle de dirigir una operación de tráfico sexual en la que atraía a encuentros privados a mujeres que buscaban empleo en Hollywood en los que abusó sexualmente de ellas, indica el diario Daily News.

Sin embargo, el juez Hellerstein decidió que queden fuera de la demanda la productora de cine Weinstein Co., sus ejecutivos y directores, así como su estudio Miramax, porque no se beneficiaron de la presunta conducta de abuso sexual del productor, agrega el rotativo. Su hermano Robert Weinstein también fue omitido de la demanda por las mismas razones.

El famoso exproductor ha rechazado todas las acusaciones. "El tribunal decidió correctamente que Harvey Weinstein deberá afrontar el cargo de tráfico sexual, que usó su poder para engañar y manipular mujeres, sabiendo que intentaba abusar sexualmente de ellas", dijo al diario la abogada de las demandantes, Elizabeth Fergan.

La letrada afirmó, por otra parte, que no están de acuerdo con que el juez haya desestimado algunas de las reclamaciones en la demanda y advirtió de que recurrirán esa decisión. Weinstein se entregó a las autoridades de Nueva York en mayo de 2018 para enfrentarse a las acusaciones que pesan contra él.

Las denuncias contra Weinstein, que aparecieron en octubre de 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue mundial. A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de casos similares a otras figuras del mundo del cine, de los medios de comunicación y la política.