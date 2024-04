Juicio Daniel Sancho, últimas noticias en directo: Daniel Sancho explica hoy al juez lo que pasó en Tailandia

Entre el 5 y 6 de agosto de 2023, Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Fue en la comisaría de Phangan. En su confesión escrita a la que tuvo acceso EFE, reconoce "todos los cargos voluntariamente". Concretamente declara: "sobre las 4:30 horas del 2 de agosto, mientras estoy sentado en la cama, Edwin se sitúa frente a mi, junto al cuarto de baño. Hablé a Edwin de poner fin a la relación, pero se negó y me pidió que me acostara con él. Me negué.", "me puse de pie y le propiné un fuerte puñetazo en la cara con mi mano izquierda, lo que hizo que se cayera. Su cabeza se golpeó fuertemente con el lavabo, de forma que sangró pero aún estaba consciente. Entonces Edwin me mordió el brazo izquierdo, y yo luché, agarré a Edwin, le levanté y le lancé con fuerza contra el lavabo hasta que perdió el conocimiento", "me dí cuenta de que salía sangre del baño", "paré durante una hora hasta asegurarme de que Edwin estaba muerto. Después arrastré el cuerpo hasta la ducha, limpié la sangre y usé el cuchillo para cortar la ropa de Edwin y cogí la sierra y otras herramientas que había comprado para descuartizar el cuerpo"