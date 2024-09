Daniel Sancho "agarró violentamente la cabeza del fallecido y la golpeó contra el fregadero", según afirma la sentencia del juicio

Este viernes se ha hecho pública la sentencia que condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El documento de 47 páginas, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, ofrece un análisis exhaustivo de los hechos que tuvieron lugar el pasado 2 de agosto de 2023. En ella se deja, de manera contundente, que el hijo del actor Rodolfo Sancho actuó con una clara "intención de matar".

Al parecer, y según detalla la sentencia, el español golpeó al cirujano con el objetivo deliberado de acabar con su vida, preparando el crimen comprando las herramientas con las que lo llevó a cabo: cuchillos, bolsas de plástico y una sierra. Unos elementos que fueron claves para determinar la premeditación del asesinato.

"El acusado planeaba matar y descuartizar al fallecido"

La sentencia fue leída a puerta cerrada el pasado 29 de agosto y hasta este viernes no ha sido enviada a las partes. Además, el escrito señala que la compra que Sancho realizó el día antes del asesinato se refleja "que el acusado planeaba matar y descuartizar al fallecido".

Otro de los argumentos que refutaría a los magistrados su posición de que el cocinero tenía "intención de matar" es que "golpeó la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero". Algo totalmente opuesto a lo que la defensa aseguraba, quienes justificaban que la muerte de Arrieta fue accidental después de producirse una pelea.

No obstante, la sentencia sí admite que no se puede precisar con exactitud la causa de la muerte del colombiano, debido a que la autopsia no pudo ser concluyente por la falta de partes del cadáver.

El motivo del crimen

"Dado que el acusado había puesto fin a la relación, pero el fallecido se había negado a aceptarlo y había amenazado con revelar secretos y matar al acusado, se cree que este fue un motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido. Esto es lo que la sentencia apunta a que fue el motivo del crimen, la "relación sexual" que condenado y víctima mantenían.

La confesión a la Policía

La confesión que el pasado 5 de agosto de 2023 realizó Sancho a la Policía admitió haber asesinado a Arrieta. Una primera confesión de la que posteriormente se desdijo. Sin embargo, para el tribunal es "veraz", ya que se realizó "poco después" del crimen y el cocinero "tuvo pocas oportunidades de inventar o falsear los detalles".

En las últimas páginas del documento se incluye el fallo por el que el tribunal "declara al acusado culpable en virtud de los artículos 188, 189 y 289(4) del Código Penal" de Tailandia. Asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena, estos son los delitos.

El 13 de octubre, última día de plazo

Los abogados de ambas partes tienen hasta el próximo 13 de octubre para presentar recursos. Por lo que la sentencia todavía puede ser apelada.

