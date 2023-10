Dalia perdió a su hermana, cuñado y sobrinas en Israel: "No sé si fueron secuestrados o asesinados... no sé qué prefiero"

Alrededor de 150 personas fueron secuestrados por Hamás y por la Yihad Islámica que ha reconocido que también tiene rehenes. Los familiares siguen suplicando al Gobierno información sobre el paradero de sus seres queridos.

Dalia es una de esas personas que busca a su familia, no sabe dónde están su hermana, su cuñado y sus dos sobrinas y reconoce "no sé si son secuestrados o fueron asesinados". Sus cuerpos no han aparecido y nadie les ha dicho si están secuestrados en Gaza y lamenta Dalia: "No sé qué prefiero".

Moshe es uno de los afortunados que ha podido escapar de la captura. "Estaba con su metralleta y me atreví a insistirles que no hay forma de trasladarnos a Gaza". Aladjen también lo consiguió, ella vivía a 2Km de Gaza: "Me secuestraron junto a los hijos pequeños de mi vecina, nos llevaron de casa en casa con disparos, pero al cruzar la Franja les abandonaron en el desierto. "Comenzamos a andar" recuerda Aladjen para luego añadir "y pudimos volver a casa".

Noahm vivió el ataque en directo cuando hablaba por teléfono con su madre. Ahora repasa los vídeos con la esperanza de encontrar alguna pista que los lleve a ella.

5 días de guerra

Se cumplen 5 días de guerra entre Israel y Palestina y el número de muertos tras el ataque sorpresa de Hamás se ha elevado a más de 1.200 personas y los heridos superan los 3.000, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza han causado ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos.

Esta madrugada continuaron los ataques aéreos de Israel sobre la Franja, con extensos bombardeos sobre más de 320 objetivos tanto de Hamás como del grupo Yihad Islámica Palestina en distintos puntos del enclave, incluyendo un complejo presuntamente utilizado para la producción y el almacenamiento de armament