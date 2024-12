El culpable de matar al CEO Thompson planeó poner una bomba, pero no quería poner "en riesgo a inocentes"

Fue gracias a una trabajadora de un McDonald's de Altoona (Pensilvania) el joven de 26 años, Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se encuentra entre rejas. El arresto se produjo en Pensilvania seis días después del crimen en Manhattan (Nueva York).

Mangione sabía que el CEO de la aseguradora médica, Thompson, un varón de 50 años, tenía que ir al Hotel Hilton Midtwon alrededor de las 6:40 para asistir a una reunión con inversores. Un encuentro que el propio Luigi Mangione calificó en un escrito que ha encontrado la Policía como "una convención anual de tacaños parásitos".

Él estaba preparado para cometer el asesinato en la puerta, donde fue alcanzado por los disparos. Inmediatamente después, el encapuchado huyó del lugar del crimen y se desplazó en bicicleta hasta Central Park, donde encontraron una mochila del presunto asesino.

Desde su fuga, los agentes activaron un amplio dispositivo de búsqueda y publicaron varias imágenes captadas por cámaras de seguridad del sospechoso. Los agentes informaron de que podría estar en otro estado después de coger un autobús en la estación de Manhattan.

Casi una semana después, finalmente lo localizaron y detuvieron en una hamburguesería de Pensilvania tras la llamada de una empleada alertando de que había un cliente con características similares a las que describía la Policía. En el momento de su detención, llevaba un arma con silenciador, un documento manuscrito que contenía "animadversión hacia la América empresarial".

El presunto asesino pensó en poner una bomba

Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, buscaba cometer un asesinato "preciso" que no pusiera "en riesgo a inocentes", según un escrito que dejó en un cuaderno horas antes de cometer el asesinato y que ahora se encuentra bajo custodia policial y que fue consultado por 'The New York Times'.

Al parecer, según recoger la 'CNN', el joven de 26 años también planteó la posibilidad de haber puesto una bomba contra Thompson, pero lo descartó porque "podría matar inocentes", decía en otra anotación del texto donde declaraba su "animadversión por la América empresarial".

La investigación sigue en marcha y, según informa la 'CNN', los agentes han descubierto que las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos coinciden con las que le han sido tomadas al propio Luigi Mangione.

Además, se sabe que valoró positivamente el manifiesto del terrorista estadounidense Theodore Kaczynski, conocido como 'Unabomber', defendiendo la violencia.

En prisión sin fianza

El sospechoso fue acusado en Nueva York de un cargo por asesinato en primer grado, otro por fabricación de arma y tres cargos relacionados con la posesión de armas. Además, en Pensilvania ha sido imputado por otros cinco delitos relacionados también con posesión de armas y falsificación de identidad.

El presunto asesino se encuentra en prisión sin fianza en una celda de máxima seguridad de Pensilvania, pero podría ser extraditado a Nueva York. El acusado de matar al directivo de la mayor aseguradora médica de Estados Unidos se declarará no culpable ante el juez, según su abogado.

