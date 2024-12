El asesinato del CEO de UnitedHealth intensifica el debate sobre las "armas fantasma" que se fabrican fácilmente con las nuevas tecnologías

Las llamadas armas fantasma, como la utilizada por Luigi Mangione para disparar a Brian Thompson, están cada vez más disponibles debido a los avances tecnológicos, incluida la prevalencia de las impresoras 3D, así como los planos en línea, los videos instructivos y los foros de discusión sobre cómo fabricar esas armas de fuego. Estas armas no tienen números de serie, los compradores no están obligados a realizar verificaciones de antecedentes y los vendedores no están obligados a mantener registros de sus ventas, lo que hace que sean en gran medida imposibles de rastrear. Los esfuerzos para regular las armas fantasma se han acelerado en los últimos años, a medida que la administración Biden impulsó una norma que exige que los fabricantes comerciales de kits de armas de fuego estampen números de serie en sus productos.

"Podría haber sido habricada en una impresora 3D"

"Mangione estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm", dijo Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York. "Puede haber sido fabricada en una impresora 3D", agregó. El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D. Elaborar un arma fantasma en los Estados Unidos es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas. Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales. Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.

23.000 armas sin número de serie en escenas de crímenes

Los activistas en favor de los derechos de posesión de armas han impugnado la norma en un caso que espera una decisión en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se desconoce la cantidad de estas armas en Estados Unidos, pero entre 2016 y 2020 se recuperaron más de 23.000 armas sin número de serie en escenas de crímenes, según el Departamento de Justicia. Además del asesinato de Thompson, hay otros precedentes. En el tiroteo en 2019 en una escuela secundaria de California que dejó a dos estudiantes y al tirador muertos, el tirador, de 16 años, usó una pistola calibre 45 construida con piezas. En 2017, un hombre del norte de California, al que se le prohibió poseer armas de fuego debido a una orden de restricción, mató a cinco personas usando un rifle semiautomático que él mismo había fabricado.

