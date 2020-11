Elecciones EEUU 2020: ¿Cuáles son los planes de Donald Trump si pierde las elecciones de Estados Unidos?

De sobra es conocido que Donald Trump no está acostumbrado a perder, es un resultado de las elecciones EEUU 2020 del 3 de noviembre que no contempla, y de ser así, durante la campaña electoral, en sus mítines y en sus redes sociales ha dejado claro que sólo podría atribuirse a un "fraude electoral".

Lo cierto es que las encuestas no señalan a Trump, candidato del partido republicano, como claro favorito en estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, más bien sale vapuleado en algunos sondeos electorales. La pelea es muy reñida entre él y el candidato demócrata Joe Biden. En más de una ocasión, a lo largo de la campaña, el presidente republicano ha puesto en duda la legitimidad de un resultado que le fuera contrario.

Siempre convencido de que "va a vencer"

Ante las cámaras y ante su público se ha mostrado siempre convencido de que va a vencer: "la única forma en que perderemos estas elecciones es si se comete fraude" ha repetido una y otra vez.

Donald Trump se ha encargado también de sembrar duda del voto por correo en las elecciones de Estados Unidos 2020, al que han recurrido más de 6o millones- lo que supone una altísima participación- por la situación de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Para Trump, esa forma de participar en los comicios - el voto por correo- se trata de una " herramienta fraudulenta de los demócratas".

Estas dudas le han llevado a dejar en el aire el reconocimiento del resultado de las elecciones EEUU 2020, que podría no conocerse la misma noche electoral precisamente por la elevada participación anticipada, y por extensión la transición en el mando.

"¿Te imaginas si pierdo?"

Incluso, hace menos de de diez días, Donald Trump se permitió bromear con el asunto de una posible derrota y amenazó con huir del Estados Unidos si perdía las elecciones presidenciales: "¿Sabes que? Correr contra el peor candidato en la historia de la política estadounidense me presiona ¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a decir que perdí ante el peor candidato de la historia de la política! No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé ", aseguró ante un público completamente entregado.

Según una encuesta realizada por la universidad de Berkeley, en California, cinco de cada diez votantes del candidato Trump creen “muy probable” que habrá violencia postelectoral si el resultado se discute.

Muchos analistas políticos advierten de la posibilidad de revueltas en la calle y el peligro de ataques de supremacistas blancos para intimidar a las minorías.

La Guardia Nacional ya está preparada en previsión de altercados y la policía de Nueva York ha pedido a bares y restaurantes que retiren el mobiliario de las terrazas la noche electoral. También se están protegiendo comercios y establecimientos de Chicago o San Francisco.

Además, hay un dato alarmante. Los americanos han comprado 19 millones de armas durante los últimos siete meses, según datos de la industria. Una venta récord que alienta , aún más si cabe, el miedo a los altercados.