Corea del Norte anuncia un nuevo misil balístico hipersónico de rango intermedio

Corea del Norte anunció este martes que el proyectil disparado el lunes corresponde a un nuevo misil balístico hipersónico de rango intermedio, diseñado, según sus propias autoridades, para afrontar "las diferentes amenazas de seguridad" que afectan al país. El portavoz oficial señaló que el misil emplea un vehículo planeador hipersónico (HGV) capaz de alcanzar hasta 12 veces la velocidad del sonido, por lo que su potencial de maniobra complica notablemente la labor de los sistemas de defensa antimisiles.

Aunque Pionyang ofreció detalles sobre la trayectoria y velocidad alcanzadas, el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) considera que "muy probablemente sean un engaño", aludiendo a discrepancias entre los valores aportados por Corea del Norte y los recogidos por los radares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Para Seúl, los parámetros de altura y alcance no coinciden con lo que describen las fuentes norcoreanas.

"Solo hay unos pocos países en el mundo que posean sistemas de armamento como este", así lo ha afirmado el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien supervisó personalmente la prueba desde una sala de control y acompañado por su hija. Al mostrarse satisfecho con el resultado, subrayó que este armamento sirve para "hacer frente a las diferentes amenazas de seguridad que las fuerzas hostiles plantean en la actualidad para nuestro país". Kim remarcó que se trata de un desarrollo pensado "para la autodefensa" y no para ejercer un ataque preventivo.

Detalles técnicos y posibles apoyos rusos

El régimen asegura que el misil incluye "un nuevo compuesto de fibra de carbono" y "un nuevo sistema de control de vuelo y de guiado". Medios surcoreanos no descartan una transferencia tecnológica de Rusia a cambio de asistencia militar en la guerra de Ucrania. No obstante, la hipótesis no ha sido confirmada por el Gobierno de Seúl. Sí parece establecido que el objetivo real de Pionyang es integrar este "nuevo sistema de armamento estratégico" en su plan de desarrollo para "incrementar la durabilidad y eficacia de la disuasión estratégica" ante potencias como EE. UU., Japón y la propia Corea del Sur.

El ejército surcoreano, en conjunto con Washington y Tokio, mantiene una coordinación estrecha para evaluar la verdadera capacidad de este misil y cualquier intento norcoreano de exagerar su efectividad. Mientras tanto, Pyongyang insiste en que estas capacidades "no pueden ignorarse en el plano global" y considera que el arma está destinada a convertirse en "un medio que cambiará el panorama del campo de batalla", según las palabras de Kim Jong-un.

"Será el eje central de la disuasión estratégica"

El líder norcoreano agregó que la adopción de este nuevo misil hipersónico "servirá como eje central de la disuasión estratégica", capaz de "penetrar eficazmente cualquier barrera sólida de defensa y asestar un serio golpe militar al oponente".

