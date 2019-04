Comienza la investigación sobre el incendio del edificio de Londres, que intentará resolver por qué estaba recubierto de material inflamable

Según los vecinos que huían del edificio residencial de 24 plantas que salió ayer ardiendo, olía a plástico quemado. Para entonces la Torre de 24 pisos ardía sin control. Las viviendas, diseñadas en teoría para contener cualquier tipo de fuego, se convertían en trampas para sus inquilinos.

El edificio no contaba con sistema de aspersores y solo tenía una escalera de incendios. Además, las sirenas no sonaron o lo hicieron muy bajo y no funcionaban los extintores. Por tanto, escapar desde los pisos altos fue imposible y esto es lo que se va a investigar, según ha adelantado Theresa May, primera ministra británica..

Dany Cotton, portavoz de los Bomberos de Londres ha explicado, por su parte, que no esperan encontrar a nadie más con vida debido a la gravedad del incendio y al calor. De hecho, los bomberos ya han llegado al último piso y están utilizando drones y perros para encontrar a los desaparecidos. Llevará tiempo porque tienen que apuntalar las viviendas y van a buscar habitación por habitación.

Las causas del fuego aún se desconocen, al igual de por qué se propagó tan rápido, aunque las primeras hipótesis culpan al revestimiento externo del edificio, realizado con plástico y aluminio en la última reforma. Los vecinos habían denunciado las condiciones del inmueble a pesar de que el edificio, había pasado todos los controles.