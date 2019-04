Clinton asegura que está "bien" y dice que no reveló su neumonía por no considerarla "tan importante"

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha afirmado que no reveló que había sido diagnosticada con neumonía por "no considerar que fuera algo tan importante".

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN, Clinton ha asegurado que se encuentra "mucho mejor" tras haber reposado, un día después de abandonar un acto de conmemoración del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por motivos de salud.

"Debía haber descansado cinco días, eso es lo que (los médicos) me dijeron el viernes, y no seguí ese sabio consejo", ha reconocido, agregando que quiere "acabar con esto y estar en marcha lo antes posible".

Clinton ha afirmado que ya ha sufrido situaciones similares en el pasado, explicando que los ataques de tos "esta vez, no se disipaban", por lo que fue al médico, que le diagnosticó una neumonía.

"Como mucha gente, pensé que podría seguir adelante y superarlo, lo que obviamente no fue demasiado bien", ha concedido la ex secretaria de Estado. "Me ha ocurrido varias veces en mi vida, y generalmente puedo evitarlo", ha dicho, en referencia a los mareos.

"Lo que pasó es que estaba comprometida con estar en los actos de conmemoración, ya que era senadora durante el 11-S y es algo muy personal", ha añadido.

"Me sentí acalorada y decidí que tenía que irme. En cuando entré en la camioneta con aire acondicionado y bebí algo de agua, me sentí mejor rápidamente", ha zanjado.

Por último, Clinton ha asegurado que ahora está siguiendo el consejo médico que ignoró el viernes y se ha tomado algo de tiempo de descanso para superar "completamente" la neumonía.