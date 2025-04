Los científicos españoles residentes en EEUU quieren abandonar el país por la gestión de Trump

Muchos científicos españoles se están planteando abandonar Estados Unidos por la administración de Donald Trump, actual presidente estadounidense. Las medidas impuestas por el republicano y su gabinete han provocado que a muchos de los afectados les hayan cancelado sus investigaciones por los recortes. Ahora, los científicos buscan trabajo en Europa y, concretamente, en España.

Gran parte de los emigrantes afectados viajaron a Estados Unidos para cursar una maestría o un doctorado y acabaron quedándose para desarrollar diversas investigaciones. Las universidades ya alertaron a los extranjeros acerca de la precariedad y el desconcierto que les conllevaría la victoria de Trump en los pasados comicios. En su momento, algunas entidades escribieron correos a sus alumnos recomendándoles que regresaran al país antes de la toma de posesión del 20 de enero.

Algunos de los científicos que no cuentan con la nacionalidad estadounidense volvieron a recibir un correo similar hace poco, en el que se les solicitaba que no abandonasen el país a no ser que fuese por un motivo excepcional.

El mejor sistema de ciencia a nivel mundial

Estados Unidos lleva desde la Segunda Guerra Mundial, cuando consolidó su liderazgo en investigación científica gracias a una inversión masiva de fondos federales, siendo líder mundial en el mejor sistema de ciencia. Sin embargo, como consecuencia de los recortes de Trump, el país está viviendo uno de los periodos científicos más oscuros de su historia.

Gran parte de la riqueza del país proviene de los avances científicos, que ahora peligran y podrían hacer que el sistema económico colapsase rápidamente.

Siguiendo las órdenes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por el magnate Elon Musk, el Gobierno estadounidense prevé que se eliminarán unos 1.200 puestos de trabajo en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y ha cancelado cientos de subvenciones, además de recortar un 15% en los llamados "costes indirectos".

Tal y como informó el medio local CBS News, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) prevé despedir o prejubilar paralelamente a casi una cuarta parte del personal, unas 20.000 personas.

A su vez, el Gobierno republicano también prevé implementar un recorte de 1.700 millones de dólares del presupuesto total de 4.500 millones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

La fuga de cerebros se podría revertir

Europa podría recuperar todo el talento científico perdido en la conocida como 'fuga de cerebros'. Diez países europeos están promoviendo programas para poder acoger a todos aquellos líderes científicos desamparados por la administración republicana.

Diana Morant, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, ha hablado acerca del programa 'Atrae', que ya cuenta con dos convocatorias.

La misión de este programa es la de "recuperar a parte de esa gente nuestra que se nos fue y también atraer a otros científicos (...) Vamos a poner en marcha programas específicos para que Europa pueda captar ese talento científico", aseguró Morant.

