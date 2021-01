La CIA publica los documentos secretos sobre ovnis y ya pueden descargarse desde cualquier dispositivo

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ha desclasificado más de 12 millones de páginas web con todo tipo de investigaciones sobre fenómenos paranormales, entre ellos, avistamientos de ovnis y percepciones extrasensoriales.

Ahora, gracias a la organización 'The Black Vault', que lleva trabajando 25 años para publicar dichos archivos, pueden descargarse desde cualquier dispositivo, según informa The New York Post. John Greenewald Jr., fundador de esta web, se ha hecho con 2.780 páginas de archivos clasificados para que cualquier persona pueda descargarlos.

Asimismo, 'The Black Vaul' ha comprado un CD-ROM a la CIA, un soporte donde la agencia almacenaba la información de todos los casos de avivamientos oficiales. Dentro de ese CD-ROM se encuentran muchos sucesos, pruebas y avistamientos que habían sido clasificados bajo carpetas marcadas como 'top secret' por la CIA.

Por su parte, en un tuit manifiestan: "En este documento de la CIA, al Subdirector Adjunto de Ciencia y Tecnología (A / DDS & T) se le mostró algo relacionado con un ovni que le fue entregado en mano. Decidió que lo investigaría personalmente y, después, dio consejos sobre cómo seguir adelante. Ese consejo está clasificado".

A esto añade: "Durante los últimos casi dos años, tengo una solicitud abierta de 'revisión de desclasificación obligatoria' para esperar que se eliminen algunas de estas redacciones, y que podamos ver qué se entregó personalmente y cuáles pueden ser sus consejos".

Ley de financiación gubernamental promulgada por Trump

Al parecer, este hecho podría no ser casual, ya que el pasado mes de diciembre Donald Trump promulgó el proyecto de ley de financiación gubernamental que obligaba a los servicios de inteligencia a informar al Congreso de todo lo relacionado con objetos voladores no identificados dentro de los 180 días posteriores a su investigación.

Por ello, todos los casos conocidos han tenido que ser publicados y, en este caso, 'The Black Vault' ha conseguido que el acceso a ellos sea más fácil.