Al menos 27 muertos por el descarrilamiento de dos trenes en India

Al menos 27 personas murieron y otras 25 resultaron heridas a causa de una riada provocada por las lluvias que arrastró dos trenes cerca de la localidad de Harda, en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El accidente ocurrió en torno a las 23.30 del martes, hora local (18.00 GMT), después de que dos trenes: el Kamayani Express y el Janata Express fueron arrastrados por una fuerte riada tras haberse detenido previamente en un puente, dijo el portavoz de ferrocarriles, Alok Kumar.

La fuente ha indicado que han confirmado que 12 de los muertos viajaban en los trenes e investigan si los otros 15 cuerpos son también pasajeros o vecinos de la zona a los que se llevó la riada. Otra fuente de la compañía de ferrocarriles ha explicado que los trenes se habían detenido antes de que llegara el agua y ha confirmado el número de muertos.

El ministro de Ferrocarriles indio, Suresh Prabhu, afirmó a media mañana en el Parlamento que 12 personas murieron en el accidente y anunció la apertura de una investigación.

Los heridos han sido trasladados a hospitales, mientras que unos 350 pasajeros fueron rescatados. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, tuiteó que sus "rezos están con los heridos" y que "las autoridades hacen todo lo posible".

La red ferroviaria india es, con 65.000 kilómetros de recorrido, la cuarta por longitud del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y China; cuenta con 1,3 millones de empleados y 12.500 trenes y transporta a diario a unos 23 millones de pasajeros. En la última década se han producido 1.522 accidentes en los que han muerto 2.331 personas.

En la última década se han producido 1.522 accidentes en los que han muerto 2.331 personas. Las inundaciones son habituales en el sudeste asiático en la época de más intensidad de las lluvias monzónicas entre julio y agosto.

My prayers with the injured. Authorities are doing everything possible on the ground. The situation is being monitored very closely.