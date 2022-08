China retoma las maniobras militares en Taiwán ante la nueva visita de congresistas de Estados Unidos

El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China confirma que llevará a cabo maniobras militares en el espacio aéreo y marítimo que rodea Taiwán como respuesta a la visita de cinco congresistas estadounidenses a la isla, una visita que se produce doce días después de la realizada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones del Este, afirmó que el Ejército chino tomará las medidas necesarias para "defender resueltamente la soberanía nacional". Los ejercicios constan de una patrulla de preparación para el combate conjunta de servicios múltiples y un simulacro de combate real en el mar y el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.

Una nueva delegación de congresistas estadounidenses ha aterrizado este domingo en Taiwán, solo 12 días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerada por China como una de las mayores afrentas recientes contra sus reclamaciones de soberanía hacia el territorio.

Reunión de los altos responsables de Taiwán

La delegación se reunirá con altos responsables de la isla durante un encuentro de dos días, según un comunicado del Instituto Americano de Taiwán (la Embajada 'de facto' de Estados Unidos en el territorio, autoproclamado como independiente). El grupo, de carácter bipartidista y encabezado por el senador demócrata por Massachusetts Ed Markey, debatirá "las relaciones bilaterales, seguridad regional, comercio, inversión, cambio climático y otros temas de interés mutuo".

El senador está acompañado de los representantes Alan Lowenthal, John Garamendi, Don Beyer y Aumua Amata Coleman Radewagen. Poco antes del aterrizaje del avión con los congresistas, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha confirmado que seis buques de guerra y al menos 22 aviones de combate chinos se han aproximado a la línea de seguridad marítima del territorio, en lo que ha interpretado como la enésima exhibición de fuerza de Pekín.

Concretamente, el Ministerio ha confirmado que once de los aviones de combate llegaron a atravesar brevemente la mediana que separa el estrecho de Taiwán con su zona de seguridad aérea, antes de dar media vuelta. Como hace habitualmente, Taiwán respondió declarando una alerta a sus fuerzas y avisando a los aparatos chinos que abandonaran el lugar inmediatamente, según el comunicado del Ministerio, recogido en su cuenta de Twitter.

Biden descarta que China vaya "más allá"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había descartado esta semana que el Gobierno chino vaya "más allá" de los ejercicios militares en torno a Taiwán tras la polémica visita de Pelosi. "No estoy preocupado, pero me inquieta que se estén moviendo tanto como lo hacen", ha dicho en relación a las maniobras militares que el pasado jueves el Ejercito chino efectuó cerca de la isla. No obstante, el mandatario estadounidense ha insistido en que la decisión de Pelosi de acudir a Taiwán fue "tan solo suya" y que no considera que Pekín vaya a ir "más allá".