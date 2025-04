China responde a Trump y aumentará a un 125% los aranceles a Estados Unidos

Es un tira y afloja, donde ninguno de los dos quiere ser el primero en 'perder'. Tras el último anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 145% a China, el gran gigante asiático a vuelto a darle de su propia medicina. Las represalias entre las dos grandes potencias económicas continúan en mitad de una guerra comercial que parece no tener fin entre ellos.

Según avanza Reuters, el Ministerio de Comercio chino ha anunciado que el país asiático aumentará los aranceles sobre productos estadounidenses hasta el 125%. La nueva modificación entrará en vigor el sábado 12 de abril.

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado chino, conforme con la legislación Popular China, ha confirmado la elevación del 85 al 125% a Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas Chino ha señalado que los altos aranceles norteamericanos "violan gravemente las normas económicas y comerciales internacionales".

Desde Pekín no aceptarán en su mercado mercancías procedentes de EE.UU. si los aranceles siguen siendo altos: "Si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles a las mercancías chinas exportadas a Estados Unidos, China los ignorará".

Este nuevo ataque se produce tras el aumento de Trump el pasado miércoles los aranceles a Pekín del 84 al 125%, aunque al sumarse una tasa del 20%, el impuesto final a pagar será del 145%. Una tasa que comenzó en un 49% y en tan solo una semana ha aumentado más de un 100%.

La guerra entre China y EE.UU.

El pasado 2 de abril, Trump anunció medidas arancelarias para todos los países. China estaba entre los países más afectados. En un principio le impuso un arancel del 34% al que se le sumó otro de un 20% de principios de años, un total del 54%.

A partir de este momento, la relación entre ambos países fue en picado. China quien no buscaba problemas per "tampoco los teme", atacó de la misma manera e impuso un arancel del 34% a los productos norteamericanos. A la Administración Trump no le gustó la postura del gigante asiático y los amenazó con añadir un arancel adicional del 50% el día siguiente. Lo que sumó a un total de 104%

Los asiáticos no hicieron caso a las palabras de Trump, pero le advirtió que "la presión, las amenazas y el chantaje" no eran "la forma correcta de relacionarse" con ellos y volvió a responder con un aumento de los aranceles a EE.UU.: del 34 al 84%.

Al parecer ninguno de los dos países quiere 'dejarse ganar' y cada vez se elevan las tasas. El pasado miércoles Trump anunció la subida del 104 al 145%, lo que ha provocado otra respuesta de China de aumentar los suyos a un 125%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com