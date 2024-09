China pone fin a las adopciones internacionales

China ha anunciado que dejará de permitir la adopción internacional. De esta forma se termina el programa que ha permitido desde 1992 la adopción de unos 160.000 niños, es decir, la política de hijo único.

Así lo ha informado el Gobierno chino. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, afirmó que el Gobierno chino había ajustado su política de adopción transfronteriza para estar "en línea" con las tendencias internacionales. "Aparte de la adopción de un niño o hijastro de parientes consanguíneos de la misma generación que estén dentro de las tres generaciones de extranjeros que vienen a China para adoptar, China no enviará niños al extranjero para su adopción", ha dicho.

Sin embargo, no han dado un motivo, sino que desde el Gobierno chino se han limitado a mostrar su agradecimiento por las adopciones realizadas durante estos años. "Expresamos nuestro agradecimiento a los gobiernos y familias extranjeros que desean adoptar niños chinos, por sus buenas intenciones y el amor y la amabilidad que han demostrado", añadió.

El cambio llega después de que el país alenté a las parejas jóvenes a casarse y tener hijos al registrar una reducción de la población durante dos años consecutivos. China tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y ha estado tratando de incentivar a las mujeres jóvenes a tener hijos. Sin embargo, muchas parejas renuncian por el alto costo del cuidado infantil y las preocupaciones por la seguridad laboral.

China había implementado una política de hijo único desde 1979 hasta 2015 para reducir su población. Cuando las familias estaban restringidas a tener un solo hijo, muchos optaron por mantener a los hijos varones y entregar a las mujeres en adopción.

Desde que el país permitiera las adopciones internacionales, unos 82.000 niños fueron adoptados en Estados Unidos. España es otro de los países más involucrados, con unos 18.000 niños adoptados.

Baja la natalidad en China

Ahora, China cerró en el año 2023 con 1.409,67 millones de habitantes, lo que supone una reducción de 2,08 millones con respecto al año anterior, según datos de enero de 2024. Los datos suponen el segundo año consecutivo de reducción de la natalidad después de que en el año 2022 la población disminuyera en 850.000 personas.

El país registró 6,39 nacimientos por cada 1.000 habitantes, por debajo de los 6,77 del año pasado, según anunció este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE). La tasa de natalidad es la más baja desde la fundación de la China comunista en 1949.

El anuncio pone en cuestión qué sucederá con las familias que ya han comenzado los trámites de adopción. Según 'The Guardian', asegura que Pekín se ha limitado a aclarar que "no seguirá procesando casos", salvo aquellos en los que haya autoridades emitidas. China habría comunicado a Estados Unidos que ha completado la tramitación de los casos con autorizaciones de viaje emitidas, pero medios como 'The New York Post' aseguran que hay familias que desconocen cómo les afecta esta nueva situación.

La decisión de terminar con las adopciones internacionales por parte de China se produce después de que Holanda prohibiera a sus ciudadanos a adoptar niños de países extranjeros. Asimismo, en Dinamarca tampoco se podrá adoptar niños en el extranjero después de que la única agencia de adopción dijera que iba a suspender sus operaciones.

