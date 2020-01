‘Cásate con tu violador’, la indignante propuesta en Turquía para indultar a los violadores de menores

El Parlamento turco debatirá previsiblemente a finales de enero una polémica ley. Propone que los hombres acusados de abusar sexualmente de jóvenes menores de 18 años puedan evitar ir a prisión si deciden casarse con sus víctimas.

Esta proposición ha despertado la indignación entre los activistas que defiende los derechos de la mujer y los partidos de la oposición. De hecho, el pasado 6 de enero, mujeres de más de 40 ciudades turcas salieron a la calle para protestar contra el proyecto de ley.

No es la primera ver que Turquía pretende sacar adelante una norma de este tipo. En 2016 no salió adelante tras provocar una oleada de indignación no solo en el país sino en todo el mundo.

Entonces, la ONU alzó la voz para subrayar que dicha ley daría impunidad al abuso infantil y dejaría a las víctimas vulnerables en manos de sus agresores.

El ‘honor’ familiar es uno de los principales argumentos de los defensores de esta norma. En diciembre, siete mujeres turcas fueron detenidas en una de las protestas contra esta norma por corear: «El violador eres tú». Las autoridades consideraron que atacaban al Estado.

Y todo esto en medio de unas cifras de violencia de género alarmantes en el país. Un 38 % de mujeres ha confesado haber sufrido violencia física o sexual por parte de un hombre.