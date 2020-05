La Casa Blanca invoca a Dios para acabar con el coronavirus: "Declaramos la victoria en el nombre de Jesús"

Un televangelista ha declarada la victoria sobre la pandemia de coronavirus durante una extraña oración junto a Donald Trump en la Casa Blanca. La asesora espiritual de la Casa Blanca, Paula White, hizo esta declaración durante un servicio de oración en los jardines del presidente de Estados Unidos este jueves.

Trump recibió a distintos líderes religiosos para dirigir el país en oración en medio de la crisis de salud pública que ha matado a más de 75.000 estadounidenses en todo el país.

"Oh Dios, pido no más demoras en la liberación de la Covid-19. No más demoras en la curación y la vacunación. No más demoras en la restauración de esta gran nación", dijo White. White continuó citando numerosos pasajes de la Biblia antes de decir: "Declaramos la victoria en el nombre de Jesús".

La asesora espiritual de la Casa Blanca comparó después al presidente Donald Trump con la figura bíblica David, diciéndole que él "recuperará todo". Una vez que terminó, Trump respondió: "Increíble, gracias".